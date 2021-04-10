Представитель Международного валютного фонда – бизнес и экономика – заявляет, что рост российской экономики значительно превысит докризисные темпы.

Вашингтон, 7 апреля. / ТАСС /. Алексей Музин, декан его правления, сказал, что рост российской экономики значительно превысит докризисные темпы роста в этом и следующем году, согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), исполнительного директора России в Международном валютном фонде. Тас.

В прошлом году экономический спад в России достиг 3,1%, в то время как эксперты фондов в начале пандемии коронавируса ожидали сокращения роста в стране на 5,5%. Прогноз экономического роста России в течение года часто обновлялся.

«Россия значительно превысит темпы роста, которые были до кризиса, если говорить о 2021 и 2022 годах. Это связано с тем, что в докризисный период экономический рост России был медленным. что после спада в российской экономике будет восстановление. Как обычно бывает во время экономических спадов, большие объемы производственных мощностей переместились в положение безработных, и сформировался потенциал роста для безработных.

Согласно отчету «Перспективы мирового экономического развития», опубликованному во вторник, Международный валютный фонд ожидает, что ВВП России вырастет на 3,8% в 2021 и 2022 годах.

Декан исполкома Международного валютного фонда указал, что организация считает, что Москва столкнулась с экономическим кризисом, связанным с эпидемией, «с позиции силы». Он сказал, что «Россия подошла к кризису с позиции силы», добавив, что она «сыграла решающую роль в том, что нам удалось преодолеть кризис с наименьшими потерями». Музин подчеркнул, что российская экономика «на голову выше многих других, в том числе крупных развивающихся стран».