Высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что российские войска отказываются выполнять приказы на востоке Украины.

Сообщается, что офицеры среднего звена не подчиняются приказам в Донбассе, поскольку обстрелы этого района прекратились.

Сообщается, что США считают, что Россия не добилась «значительного прогресса» в Донбассе.

Представитель министерства обороны США говорит, что некоторые российские силы отказываются выполнять приказы, поскольку вторжение в войну президента России Владимира Путина против Украины продолжается.

Соединенные Штаты видели признаки того, что некоторые российские офицеры отказываются подчиняться приказам или «осторожно» выполняют приказы на Донбассе». Об этом сообщил корреспондент по внешней политике Джек Дейч.и приписал сообщение высокопоставленному представителю Министерства обороны США, который говорил во время предварительного брифинга.

Дейч со ссылкой на чиновника сообщил, что отказ выполнять приказы вынудил воевать больше русских генералов.

мне Вашингтон пост Высокопоставленный представитель министерства обороны сказал, что солдаты, которые нарушают приказы, как правило, являются офицерами среднего звена и, похоже, занимают высокие должности, такие как командиры батальонов.

Высокопоставленный чиновник заявил, что бои за российские войска продолжаются в районе Донбасса на востоке Украины из-за неожиданно сильного сопротивления украинских сил, сообщает The Post.

Газета цитирует чиновника, заявившего, что нет никаких признаков того, что Россия пытается мобилизовать дополнительные силы в их стране, кроме тех, которые уже сосредоточены на войне в Украине.

Дитч упомянул, Ссылаясь на информацию Пентагона, Россия не добилась «заметных успехов» в Донбассе.

А под Изюмом, который находится между Харьковом и Донбассом, российские войска продвинулись лишь на «однозначное» количество километров, сообщает The Post.

Институт изучения войны В своей воскресной оценке российского вторжения Считалось, что российские силы будут продолжать наступательные действия к югу от Изюма и «продвигаться на запад от Донецка», чтобы окружить украинские силы на юге Харьковской области и западе Донецка.

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