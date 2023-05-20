Представитель ООН подвергся критике после встречи с Россией, разыскиваемой Международным уголовным судом

АМСТЕРДАМ (Рейтер) — Правозащитные организации и верховный представитель США по вопросам юстиции в субботу раскритиковали встречу между высокопоставленным чиновником ООН по делам детей и российским омбудсменом по правам детей, разыскиваемым постоянным международным судом по военным преступлениям.

В марте МУС выдал ордер на арест Марии Львовой Беловой, которую прокурор МУС обвиняет в военном преступлении депортации сотен украинских детей в Россию.

Львова-Белова сообщила на своем веб-сайте в пятницу, что у нее была рабочая встреча с Вирджинией Гамба, специальным представителем Генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, и что они обсудили защиту детей в условиях конфликта.

«Разговор получился конструктивным и честным — без политики», — рассказала она Вове Белову. «Ведь нас объединяет чувство личной ответственности за жизнь и безопасность детей».

Правозащитные группы и высокопоставленный американский чиновник по вопросам глобальной справедливости осудили встречу.

«Украинские жертвы заслуживают видеть Львову Белову за решеткой в ​​Гааге, а не встречаться с высокопоставленными чиновниками ООН», — сказал Белкис Джаррах, заместитель директора Международной программы правосудия Хьюман Райтс Вотч.

Джаррах, как высокопоставленный чиновник, заявил, что ему следует избегать контактов с лицами, на которых распространяются приказы МУС, и что «Лововой Беловой принадлежит только одно место — на скамье подсудимых МУС».

Посол США по вопросам глобальной справедливости Бет Ван Шаак заявила в социальных сетях в пятницу вечером, что такая встреча будет «глубоко тревожной».

В четверг заместитель официального представителя ООН Фархан Хак заявил, что Гамба планировал посетить Москву, чтобы обсудить выполнение «резолюций Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи».

Львова-Белова выступила в режиме видеоконференции в прошлом месяце на неформальной встрече членов Совета Безопасности ООН по Украине, созванной Россией в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. США, Великобритания, Албания и Мальта отказались от своего титула. Соединенные Штаты и Великобритания также предотвратили трансляцию встречи через Интернет.

(Отчетность Энтони Дойча, Мишель Николс и Марка Тревельяна; редактирование Джайлза Элгуда)