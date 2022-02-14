Представитель Пентагона говорит, что ситуация на Украине «теперь превращается в своего рода эскалацию возможностей для г-на Путина».

По данным американской разведки, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби предупредил в воскресенье, что ситуация на Украине «теперь превращается в своего рода эскалацию возможностей для г-на Путина».

Отвечая на вопрос Fox News в воскресенье, какие разведывательные данные, которые видел Пентагон, предполагают, что Россия может вторгнуться в Украину в любой момент, адмирал Кирби сказал, что «это была комбинация факторов», включая то, что Соединенные Штаты видят «на виду» на границе.

«Я думаю, что мы видим мозаику разведывательных данных. Я не говорю об этом конкретно, но у нас есть хорошие разведывательные источники, и они говорят нам, что сейчас все складывается для какой-то восходящей возможности для Мистер Путин», — сказал Кирби.

В отдельном интервью MSNBC Кирби предоставил еще одну версию субботнего телефонного разговора министра обороны Ллойда Остина со своим российским коллегой. При этом Остин подчеркнул, что «если одной из вещей, которых, по словам президента Путина, он не хотел, была сильная НАТО и сильная НАТО на его западном фланге, он в конечном итоге пришел бы к такому результату», если бы путь завоеваний продолжился.

Кирби также подтвердил MSNBC, что 160 солдат Национальной гвардии во Флориде благополучно покинули Украину после того, как Пентагон приказал их эвакуировать в субботу. Эти силы находятся в Украине с ноября с учебной миссией.

Кирби сказал, что Остин «из-за большой осторожности … решил, что пришло время вывезти их из страны». Пресс-секретарь добавил, что войска уже дислоцированы у польской границы и их «легко вывести из страны».

На вопрос, был ли визит канцлера Германии Олафа Шульца в Россию, запланированный на вторник, «последней попыткой», Кирби ответил: «Не знаю, скажу ли я «последняя траншея», но мы, безусловно, признаем, что элемент времени здесь, кажется, сокращается. беспокоит всех нас». Но опять же, мы сказали это и по-прежнему верим в это сегодня, еще есть время и пространство для дипломатического пути вперед».