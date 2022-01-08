Представитель Социал-демократической партии Германии защищает политику в поддержку «Северного потока — 2»

ФРАНКФУРТ (Рейтер) — Трубопровод «Северный поток-2» по доставке российского газа в Германию не следует смешивать с политическими разногласиями и разногласиями в области прав человека с Москвой, заявил высокопоставленный представитель Социал-демократической партии, возглавляющей коалиционное правительство Германии. Рейтер.

Трубопровод был завершен в сентябре, но ожидает одобрения немецких регулирующих органов и Европейского Союза, а некоторые политики в Германии и за рубежом заявили, что его следует заблокировать из-за многочисленных разногласий в политике с Россией.

«Северный поток — 2», так сказать, почти подключен к сети, без каких-либо юридических разрешений, которые только мешают окончательному запуску», — сказал в интервью генеральный секретарь СПД Кевин Кенерт.

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«В какой-то момент в таком обсуждении должен быть политический и юридический мир», — добавил он.

Кенерт сказал, что проект, возглавляемый российским «Газпромом», не следует путать с реакцией на региональные разногласия между Россией и Украиной и вопросы прав человека, по которым у Берлина есть четкие дипломатические позиции и стратегии.

Поддержка СДПГ трубопровода под Балтийским морем, который является геополитическим раздражителем для Соединенных Штатов и стран, включая Украину и Польшу, контрастирует с позицией ее младшего партнера по коалиции, Партии зеленых, но отражает позицию Христианско-демократической партии бывшего канцлера Ангелы Меркель (ХДС). ).

Меркель объявила трубопровод коммерческим проектом, которым занимается канцлер СДПГ Олаф Шульц.

Еще одним издевательством над зелеными по поводу тарифов на энергоносители ЕС, которые назвали атомную и газовую энергетику дружественными к климату, Кенерт назвал попытку исключить предложения Брюсселя «фантастической», учитывая, что немецкая оппозиция атомной энергетике поставила ее в меньшинство. Читать далее

ЕС также поддерживает использование газа в качестве промежуточной технологии при определенных условиях, чтобы его можно было заменить возобновляемыми источниками энергии и чистым водородом. Читать дальше Кенерт сказал, что большинство экологических групп принимают это рассуждение.

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(Отчетность Андреаса Райнке) Автор Вера Эккерт Редактирование Марк Поттер

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