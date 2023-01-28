Представитель США направляется на Ближний Восток, чтобы предостеречь от нарушений санкций против России и Ирана

На следующей неделе Соединенные Штаты отправят своего высокопоставленного чиновника по санкциям в Турцию и на Ближний Восток, чтобы предупредить страны и компании не нарушать санкции США в отношении России и Ирана.

Брайан Нельсон, заместитель министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке, отправится в Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию с 29 января по 3 февраля, чтобы встретиться с государственными чиновниками, предприятиями и финансовыми учреждениями, чтобы подтвердить продолжающуюся агрессивную политику Вашингтона. санкций, сообщил Reuters представитель Минфина.

«Лица и компании, работающие в юрисдикциях, на которые распространяются санкции, могут потерять доступ к рынкам США из-за ведения бизнеса с организациями, находящимися под санкциями, или из-за непроявления должной осмотрительности», — сказал представитель.

Хотя поездка изначально была нацелена на Турцию, чтобы не нарушать санкции в отношении России, Нельсон также поднимет вопрос об уклонении Ирана от санкций.

Иран использует региональных посредников, чтобы избежать санкций в отношении экспорта нефти и финансовых операций. Недавний пример — контрабанда долларов из Ирака. Для Ирана это побудило США расследовать долларовые операции иракских банков. Этот шаг привел к нехватке доллара в Ираке и девальвации его валюты.

По словам представителя, Нельсон предупредит предприятия и банки в Турции, что им следует избегать сделок, связанных с передачей технологий двойного назначения, которые в конечном итоге могут быть использованы российскими военными.