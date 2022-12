Представитель EUCOM призывает провести учения по «информации об угрозах» для сдерживания России

I/ITSEC 2022 — Российское вторжение в Украину подчеркнуло важность учений «с учетом угроз» с союзниками для сил США в Европе, заявил высокопоставленный представитель европейского командования.

В среду он говорил на панели о сдерживании российской агрессии. I/ITSEC 2022 На конференции генерал-майор Джессика Мейерон, директор EUCOM по оценке учений, сказала: «За последние 12–24 месяца в формулировках НАТО произошли интересные изменения, подтверждающие, что нам необходимо сосредоточиться на реальной угрозе. .

«Под этим я подразумеваю, что по очень важным и политическим причинам существовала или до сих пор существует практика, [that] Мы должны успокоить политических лидеров в НАТО [exercises are] Соответствующий, безопасный, и они должны дать [their] Это благословение», — сказала она. «Но с военной стороны есть признание… что если мы собираемся основываться на планах при согласовании наших учений, нам нужно быть в курсе угроз, что является очень важным, очень мощным событием. Прямо сейчас .»

Мейерон сказал, что EUCOM проводит около 150 мероприятий, связанных с учениями, за один день, при этом от 15 до 20 учений направлены на обучение всех объединенных сил и поддержание глобальной интегрированной перспективы. Он также указал на совместную программу обучения, финансируемую J6, объединенным штабом, отвечающим за командование, управление, связь и компьютеры/кибернетические требования.

«В нечетные годы это около 80 миллионов долларов, а в четные годы — около 120 миллионов долларов, так что это хорошая сумма, и с этим финансированием мы можем добавить упражнения в этот портфель и использовать часть этого. Совместное финансирование для компенсации некоторых затрат. что компоненты борются за достижение этих целей учений», — сказал он. Майрон сказал.

Он добавил, что три учения НАТО в 2023 финансовом году были включены в Совместную учебную программу и были сосредоточены на командно-административных и компьютерных учениях. Совместная фитнес-программа помогает J6 взять верх над сообществом Совместное командование и управление всеми доменами (JADC2) «Создание» направлений усилий и конкретные инициативы EUCOM позволяют Соединенным Штатам сотрудничать и общаться с союзниками и партнерами.

Пентагона Линии инициативы JADC2 К ним относятся интеграция агентства данных, человеческого агентства, технологического агентства, ядерного управления и управления, а также модернизация обмена информацией с партнерами по миссии.

J6 теперь фокусируется на этом последнем средстве, По словам Майрона, создание партнерской среды, ориентированной на НАТО, которая позволяет обмениваться информацией в Североатлантическом союзе через «непрерывный информационный домен», соединяющий командование UCOM и НАТО, а также НАТО и союзные страны-партнеры. Но необходимо проделать больше работы.

«ЯЭто то место, где мы должны быть? Нет, но это очень мощный, очень позитивный первый шаг на пути к созданию такой среды», — сказал он.