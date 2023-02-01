Представление Мартина Шина о конце света вдохновило на создание персонажа Наташи Лионн.

Шин была далеко не единственным влиянием Леона как актрисы, но она часто тяготела к актерам-мужчинам.

«[As] Как бы я ни любила Бетт Дэвис, Мэй Уэст и Джину Роулендс, — призналась она, — я часто отождествляла себя с Питером Фолксом, Джо Пескисом и Джимми Кэгнисом — все мальчики». Конечно, в то время, когда я писал «Русскую куклу», я видел персонажа, который представлял собой идеальное сочетание женского и мужского начала.

За ее персонажа в «Poker Face» Леона и создателя сериала. Райан Джонсон Оба сильно вдохновлены Филипом Марлоу, смелым частным сыщиком романов Рэймонда Чандлера, который известен своими изображениями. Хамфри Богарт в «Большой сонКак и Эллиот Гулд.Долгое прощание. «

«Он такой культовый персонаж, которого мы видели на протяжении, наверное, семи десятилетий», — объяснила Лионн, поэтому она и Джонсон подумали, что пришло время женщине воплотить эту легендарную роль. Актриса нашла и еще один способ избежать легкомысленных персонажей – нанять писательниц.

«Самое лучшее — это не тратить слишком много времени на разговоры о том, как женщины могут получить классическую чемпионскую езду», — призналась Лионн. объезд. Или, знаете, «Почему она в черном» или «Почему мы не видим ее ванную?» Это раздражает. Вы бы никогда не попросили Эллиота Гулда изобразить Филипа Марлоу. В обоих сезонах «Русской куклы», соавтором и продюсером которой является Лионн, был исключительно женский актерский состав. Актриса настаивает на том, что выбор был не преднамеренным, а скорее «счастливой случайностью».

«Я всегда пытаюсь собрать Мстителей, и вы знаете,[создатели]Лесли Хедленд, Эми Полер, Элисон Сильверман — настоящие гении», — признался Леон. «И они забавные».