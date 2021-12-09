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Представлены новые пакеты для пополнения запасов GameStop для PS5

9 декабря, 2021
Artem Sokolov

У нас на подходе пополнение запасов GameStop для PS5, и вот наборы, которые фанаты смогут приобрести 9 декабря.

В преддверии праздников наконец-то появился еще один шанс купить PS5. Хотя на данный момент домашней консоли Sony нет в наличии уже более года, предложение по-прежнему очень ограничено.

А сейчас, в преддверии Рождества, поймать консоль следующего поколения сложнее, чем когда-либо.

Джим Стоп

Джим Стоп

К счастью, у нас есть слово Новый запас GameStop для PS5 поступит 9 декабря.. И, похоже, мы уже знаем, какие пакеты в пути.

в то время как, Эти розничные продавцы также отказываются от PS5 на этой неделе., давая вам больше возможностей для покупки следующего поколения.

Представлены пакеты для пополнения запасов GameStop для PS5

У нас есть два новых набора GameStop для PS5, которые поступят в продажу сегодня, 9 декабря. Вот что вы сможете купить сегодня же:

Ищете ли вы диск или цифровую PS5, GameStop, похоже, очень скоро найдет для вас пакет. На данный момент ничего не подтверждено, но мы нашли новые объявления, которые будут опубликованы в ближайшее время.

Во-первых, системный комплект PS5 all-in-one. Мы не совсем уверены, что он содержит, но, скорее всего, он будет чем-то похож на следующий пакет.

В конце концов, PS5 Digital drop включает в себя контроллер, а также дополнительный контроллер DualSense, зарядную станцию, один год PlayStation Plus, подарочную карту PS Store на 50 долларов и подарочную карту GameStop на 100 долларов.

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Консоль PS5 и цифровая версия

Sony

Ожидайте, что оба пакета будут значительно дороже из-за размера двух пакетов. GameStop, безусловно, не сдерживает продаж, поскольку геймеры приходят в отчаяние во время курортного сезона.

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Хотя GameStop продает консоли PS5 в магазине Совсем недавно сегодняшнее пополнение запасов будет осуществляться только онлайн.

Ссылки на покупку двух пакетов будут вскоре размещены на следующих сайтах:

Не забывайте, что у нас есть файл Мероприятие Walmart Gamer Drop состоится 11 декабря очень.

Более того, есть Новый PlayStation DIrect PS5 Restock будет выпущен позже сегодня!

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