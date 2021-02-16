Представлен Hyundai Kona 2022 года, предназначенный для США, с более крутой моделью N Line, выпускающей 195 молодых людей.

Hyundai



После дебюта в Европейские спецификации в прошлом годуHyundai наконец-то предоставил нам товары версии Hyundai Kona 2022 года, которую мы увидим в США, а также спортивный дизайн N-Line. Как и ожидалось, Вселенная не сильно отличается от того, что мы уже видели.

Детали практически идеально соответствуют европейской модели. Здесь, в США, Kona будет доступна с двумя двигателями на выбор. Новая базовая трансмиссия сохраняет прошлогодний 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель Atkinson, который выдает 147 лошадиных сил и 132 фунт-фут крутящего момента. Однако в этом году от шестиступенчатой ​​автоматической трансмиссии отказались в пользу Интеллектуальной трансмиссии Hyundai Intelligent Variable Transmission (IVT), собственного вращения бесступенчатой ​​трансмиссии (CVT) автопроизводителя.

Модели с ограниченным тиражом и N Line будут оснащены 1,6-литровым двигателем с турбонаддувом с уменьшенным рабочим объемом, но большей мощностью. Выходная мощность с хорошо симметричной мощностью оценивается в 195 л.с. и 195 фунт-фут крутящего момента, что составляет чуть более 20 л.с. Самый мощный двигатель прошлого года. Двигатель с турбонаддувом соединен с семиступенчатой ​​коробкой передач EcoShift с двойным сцеплением, которая обещает более быстрое и ускоренное переключение передач.

Передний привод входит в стандартную комплектацию, а дополнительный полный привод должен предлагаться по-прежнему. Hyundai гордится «новыми уровнями производительности и эффективности» этих модернизированных двигателей, но нам придется подождать, пока, наконец, не будут опубликованы новые оценки экономии топлива, чтобы оценить это утверждение.

Подвеска Kona получит небольшой сброс для повышения комфорта. Однако, как и Другой Hyundai Модели N LineKona N отличается от остальных своих моделей спортивной настройкой рулевого управления и, будем надеяться, более привлекательным двигателем.

Kona 2022 получит обычный передний и задний бампер в середине цикла, обновленный новой моделью N Line, которая имеет новые, уникальные части кузова с более аэродинамическим стилем. Спереди решетки N Line больше и имеют более выраженные углы крыльев внизу. Задняя часть задней части отличается более резкими скульптурными деталями, контрастным спойлером и двойными насадками выхлопной системы. Между ними вы найдете отделку кузова подобранного цвета и 18-дюймовые диски N Line с ромбовидной огранкой.

Hyundai



Весь модельный ряд 2022 года получит новые акустические лобовые стекла и новую изоляцию кабины и грузового пространства для снижения шума кабины. Более заметные изменения в салоне включают новое разделение между центральной консолью и приборной панелью, дополнительный электронный стояночный тормоз в верхних комплектациях и новое внешнее освещение. Автопроизводитель также немного улучшил пространство для ног во втором ряду и заднее пространство для багажа.

Внутри находится новая 10,25-дюймовая цифровая приборная панель перед рулевым колесом, дополненная 10,25-дюймовым разделенным центральным информационно-развлекательным экраном, работающим на базе Blue Link последнего поколения и информационно-развлекательного программного обеспечения Hyundai. Android Auto и Apple CarPlay остаются стандартными технологиями с возможностью беспроводного подключения к набору функций. Владельцы Kona также смогут использовать определенные смартфоны в качестве цифрового ключа для внедорожников, функция, которая дебютировала с 2020 Соната.

Hyundai



Kona продолжает представлять пакет Hyundai SmartSense Driver Assist, добавляя систему предотвращения столкновений при перекрестном движении, которая автоматически тормозит для предотвращения столкновений при движении задним ходом, в сумку с трюками 2022 года Highway Drive Assist, ориентированную на полосу движения версию технологии сохранения полосы движения. год.

Модели 2022 Hyundai Kona и Kona N прибудут вместе с обновлением Kona Electric Весной этого года. Цены еще не объявлены, но они не должны слишком сильно отклоняться от текущего модельного ряда от 21 685 до 29 335 долларов (включая 1185 долларов для пункта назначения).