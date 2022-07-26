Представляем награды Halo Gear | Привет

Представляем награды Halo Gear Rewards в магазине Xbox! Halo Gear Rewards — это эксклюзивные физические продукты, которые игроки могут получить после выполнения определенных игровых достижений.

И в связи с этим мы рады объявить о нашем первом предмете Halo Gear Rewards — Разрушителе: куртке для переноски подземелий. Эта высококачественная куртка украшена красивой трафаретной печатью и вышитыми логотипами. Привет Арт, индивидуальность и съемная нашивка Gamertag. И в качестве бонуса он также будет поставляться с дополнительной нашивкой Совета Безопасности ООН для более незаметного варианта.

Игрокам, завершившим Breaking: Firmware Passage, необходимо будет войти в свой профиль Halo Waypoint через Интернет или с мобильного устройства. После входа в систему они автоматически получат уникальный код через систему уведомлений о путевых точках. Обратите внимание, что Halo Waypoint может занять до 24 часов, чтобы узнать, что пропуск события и доставка кода завершены. Существует ограничение на один токен на учетную запись, и коды будут предоставлены соответствующим игрокам 26 июля 2022 года.

Как только вы получите свой код, просто зайдите на Привет магазин снаряжения Выберите размер куртки и детали персонализации на странице продукта и завершите покупку. Следуйте инструкциям по погашению кода, указанным на странице продукта.