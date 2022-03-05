Представляем Chrome OS 99: улучшенное отклонение ладони и многое другое

Теперь, когда Google выпускает основные обновления Chromebook каждые четыре неделиНекоторые версии важнее других. Хром ОС 99 Добавлять Множество удобных функций начинают внедряться сегодня.

Chrome OS 99 повышает производительность отказ от ладони На устройствах с сенсорным экраном лучше смотреть на несколько пальцев.

Теперь в обзорном режиме вы можете перетащить окно в верхнюю часть экрана, чтобы Создать новый офис. Между тем, в версии 98 в прошлом месяце появился ярлык Shift + Search + 1 (до 8), который позволяет быстро переключаться на открытые пространства. С помощью этой комбинации клавиш можно создать до восьми офисов и перемещаться по ним.

С Chrome OS 99, Обмен с окружением добавляет фоновое сканирование Ваш Chromebook даже сообщает вам, когда кто-то рядом с вами делится. Это означает, что вам не нужно сначала переходить в режим высокой видимости, это опыт, который был на устройствах Android с момента запуска.

Google восстановил Приложение «Файлы» Как системное веб-приложение (SWA) после многих лет устаревшего приложения Chrome. Не должно быть никаких изменений в доступных рабочих местах.

Приложение «Камера» (во вкладке «Видео») добавляет в него режим конвертации пятисекундных видео. GIF-файлы, которыми можно поделиться. В том же духе в Chrome OS 98 в прошлом месяце были представлены настройки нижней панели снимков экрана, которые позволяют указать, где сохранять снимки экрана. По умолчанию это «Загрузки», но теперь вы можете выбрать другую папку.

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