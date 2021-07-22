Представьте себе развлечение в окружении потенциальных покупателей – крайний срок

Инвесторы и потенциальные покупатели интересуются Imagine Entertainment, режиссером которой являются Рон Ховард и Брайан Грейзер, и сроки были подтверждены.

Заинтересованные стороны включают неназванный фонд суверенного благосостояния Ближнего Востока, а также международные банки и местную частную инвестиционную компанию. Обзор обладателя Оскара красивый ум Продюсерская компания севернее 800 миллионов долларов.

Зонтик Imagine состоит из независимой производственной группы из Нью-Йорка от Jax Media.Эмили в Париже, Русская кукла, Младший, Широкий Город), который является контрольным пакетом акций Jigsaw Productions Алекса Гибни, мощного документального подразделения, которое включает в себя такие фильмы, как NatGeo’s Восстановление Небес Режиссер Рон Ховард, Sony Pictures Classics Юлия град Кто ты, Чарли Браун?

Библиотека Imagine включает канон Говарда с такими названиями, как Задний проект, Аполлон-13 Но и сериалы вроде 24, съемка разработки, огни пятничной ночи И империя. Говард также собирается направить свой первый полнометражный анимационный фильм для Paramount, Усыхание рога дерева. Также есть сериал по мотивам Ховарда. ива В работах Disney +. Далее идет название Netflix Эндрю Гарфилд. Отметьте, отметьте … Бум! От Лин-Мануэля Миранды.

Также есть Imagine Impact, лаборатория-инкубатор производственной компании для дизайна, способ ускорить разработку сценария, устраняя предвзятость в процессе отправки.