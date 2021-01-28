Предстоящая бета-версия Apple iOS 14 заставит разработчиков запрашивать разрешение на отслеживание вас

Компания сообщает Apple, что новая функция конфиденциальности от Apple, которая требует, чтобы разработчики запрашивали разрешение на отслеживание пользователей iOS для таргетинга рекламы, наконец-то запускается в следующей бета-версии iOS 14, а полный выпуск запланирован на эту весну для не-бета-пользователей. край.

Объявление совпадает с Днем конфиденциальности данных, а также с выступлением генерального директора Apple Тима Кука о конфиденциальности сегодня на конференции «Компьютеры, конфиденциальность и защита данных» в Брюсселе. Изначально Apple планировала запустить эту функцию с запуском iOS 14 прошлой осенью, но это так. Его реализация отложена до 2021 года. Сентябрь прошлого года, чтобы дать разработчикам больше времени на соблюдение требований. Сегодняшнее объявление сужает окно запуска до этой весны, но Apple больше не комментирует, когда именно мы увидим, когда он станет доступен для всех.

Новое требование к подписке, получившее название «Прозрачность отслеживания приложений», называют важным сдвигом в том, как разработчики мобильных приложений могут собирать данные о владельцах iPhone и делиться этими данными с другими компаниями, чтобы помочь с рекламой. До этого изменения Apple разрешала владельцам iPhone искать в своих настройках, чтобы отключить этот тип отслеживания. Теперь, вместо того, чтобы заставлять пользователей принимать превентивные меры по его отключению, Apple будет просить разработчиков запрашивать разрешение или рискует быть приостановленным или удаленным из App Store, если они не соблюдают или попытаются обойти правила.

Прозрачность отслеживания приложений заставит разработчиков запрашивать разрешение на отслеживание пользователей iPhone

Основной способ, которым рекламодатели могут узнать, например, когда вы покупаете новую шляпу в одном приложении, прежде чем показывать вам рекламу с такой же шляпой в другом приложении, – это наличие уникального идентификационного кода, так называемого идентификатора рекламодателя (IDFA ), связанный с вашим устройством. Соберите его в первом приложении и поделитесь им со вторым приложением. Это позволяет этим приложениям показывать таргетированную рекламу и измерять, действительно ли она работает, например, если вы в конечном итоге приобретете ту шляпу, которую видели в рекламе в Instagram, щелкнув рекламу интернет-магазина компании в Google Chrome.

Новые требования Apple к подписке сделают это возможным, поэтому разработчики должны получить явное согласие от владельцев устройств iOS, чтобы их IDFA собирались и передавались приложениям. Создатели приложений по-прежнему могут использовать другую информацию, которую вы им предоставляете, для таргетинга рекламы, даже если вы решите не разрешать приложению отслеживать вас, но эта информация не может быть передана другой компании для отслеживания рекламы в соответствии с новой политикой Apple. . Совместное использование с другими сторонними компаниями – это на самом деле то, что Apple имеет в виду, когда использует слово «отслеживание».

Apple намерена отслеживать любые попытки обойти требование строгого соответствия. Например, в нем говорится, что разработчикам приложений не будет разрешено отключать какие-либо функции приложений, если пользователи откажутся подписаться, а разработчикам также будет запрещено собирать деньги или стимулировать пользователей с помощью внутренних льгот или бесплатных раздач, чтобы повлиять на их решение одним способом. или другой. Любое приложение, которое пытается заменить IDFA другой идентифицирующей информацией, такой как адрес электронной почты, будет нарушением требований подписки.

Apple заявляет, что правила также будут применяться к ее собственным приложениям, и компания уже позволяет пользователям отключать персонализированную рекламу, которую компания обслуживает в App Store, Apple News и приложении Stocks, используя данные, которые она собирает с вашего устройства. (Обратите внимание, что персонализация рекламы отличается от отслеживания рекламы, и компании, выпускающие мобильные приложения, могут настраивать рекламу, если они могут раскрыть это с помощью стикера конфиденциальности в магазине приложений.) У Apple нет истории обмена собираемой информацией с другими, и это показано в переключателе персонализации рекламы в настройках iOS.

Ожидается, что это коснется как компаний, управляющих рекламными сетями, таких как Facebook, так и компаний, которые платят за рекламу, таких как неназванный продавец шляп. Именно поэтому Facebook стал самым большим противником новых мер Apple по обеспечению конфиденциальности, которые включают не только это новое требование о подписке, но также и. Наклейки о конфиденциальности приложений, которые он запустил в магазине приложений в прошлом месяце.

Facebook позиционирует себя как защитник малого бизнеса, который рискует пострадать из-за этого изменения конфиденциальности, а малый бизнес полагается на рекламную сеть Facebook и мощные инструменты таргетинга для охвата клиентов. Предыдущие изменения конфиденциальности Apple для мобильного браузера Safari также коснулись Законные негативные последствия для компаний, поддерживаемых рекламой Нравится новостные сайты. (край Это новостной сайт с рекламной поддержкой.)

Facebook стал самым большим противником новых мер Apple по обеспечению конфиденциальности

Но в Объявления для прессы на всю страницу Согласно данным для прессы, Facebook сделал шаг вперед и изобразил Apple лицемером, пытающимся освободиться от правил, которые он налагает на других разработчиков, и жадным для поощрения бизнес-моделей приложений, которые меньше полагаются на рекламу и больше на подписки, от которых Apple теоретически получил бы сокращение.

«У Apple есть все стимулы использовать свое доминирующее положение на платформе, чтобы вмешиваться в работу наших и других наших приложений и приложений, что они и делают регулярно, чтобы поддерживать свои собственные приложения», – сказал Марк Цукерберг, генеральный директор Facebook. Отчет о прибылях и убытках в среду. «Это влияет на рост миллионов компаний по всему миру, включая грядущие изменения в iOS 14.» «Apple может сказать, что делает это, чтобы помочь людям, но эти шаги явно следуют интересам их конкурентов», – добавил Цукерберг.

Apple последовательно отстаивала свой выбор как способ предоставить пользователям больше свободы в отношении их конфиденциальности и опровергала утверждения Facebook о том, что она намерена подчинять собственное программное обеспечение различным стандартам. Противостояние стало одним из самых больших и наиболее заметных конфликтов технологических компаний за последнее время, хотя теперь ясно, что Facebook имеет небольшое влияние на ситуацию, несмотря на свою оборонительную позицию и общественную позицию. Изменения неизбежны, и Facebook будет вынужден подчиниться, как и в прошлом месяце.

Чтобы продвигать свою философию конфиденциальности, Apple создала новый онлайн-каталог, который она называетДень из жизни ваших данных В нем анализируются общие методы отслеживания и таргетинга в мобильных приложениях и веб-отраслях, а также предоставляется статистика о распространенности этих методов. Apple утверждает, что в среднем мобильном приложении есть шесть трекеров, которые делятся вашими данными с другими приложениями, и что «большая и непрозрачная отрасль накапливает все больше личных данных».

«Сложная экосистема веб-сайтов, приложений, компаний, занимающихся социальными сетями, брокеров данных и компаний, занимающихся рекламными технологиями, отслеживает пользователей как в Интернете, так и в автономном режиме, собирая их личные данные. Эти данные собираются вместе, совместно используются, агрегируются и монетизируются, обеспечивая отрасль стоимостью 227 долларов США. миллиарда в год », – читает он Путеводитель. «Это происходит каждый день, поскольку люди занимаются повседневной жизнью, часто без их ведома или разрешения».