Предстоящая игра Gollum получит новый трейлер, демонстрирующий скрытый геймплей Паркура.

Что вы думаете, когда думаете об этом Властелин колец– Склад драгоценностей Хизелли, Голлум? Это паркур? Это полный паркур, не так ли?

Властелин колец: Голлум У меня недавно появился новый трейлер на E3Но менее чем за минуту, сосредоточившись в основном на истории, это не дало нам более глубокого понимания игры. Этот новый трейлер, хотя и имеет довольно заметное предупреждение ПРЕДАЛЬФА-КАДРЫ вверху, выглядит очень красиво с окружением из Лихолесья, Копей Мории и Мордора. Персонажи также включают Пасть Саурона (говорящую от имени Саурона, а не фактический телескоп Саурона) и Трандуила, эльфов Лихолесья и отца Леголаса.

И да, паркура предостаточно. Голлум будет ползать, прыгать, карабкаться и карабкаться, пытаясь вернуть кольцо (вы знаете одно). Это история, которая на самом деле не освещена в фильмах – и сама игра специально основана на лицензии на книгу – но она действительно охватывает приключения Голлума, когда он прослеживает путь Ринга от своей пещеры, от Бильбо до Шира и оттуда. там события «Властелина колец».

Окончательной даты выпуска пока нет. Последнее, что мы слышали, было то, что Матч перенесен с 2021 на 2022 год. Тем не менее, это определенно идет на Switch!