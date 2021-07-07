Tech

Предстоящая игра Gollum получит новый трейлер, демонстрирующий скрытый геймплей Паркура.

7 июля, 2021
Artem Sokolov

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