Предстоящая поездка Байдена в Европу направлена ​​на то, чтобы ободрить НАТО против России, поскольку война на Украине затягивается.

Президент Джо Байден на выходных отправляется в Европу с поездкой по трем странам, целью которой является укрепление международной коалиции против российской агрессии, поскольку война в Украине тянется уже второй год.

ВАШИНГТОН – ВАШИНГТОН (AP) – Поскольку война в Украине тянется уже второй год, президент Джо Байден на выходных направляется в Европу, чтобы посетить три страны, чтобы укрепить международную коалицию против российской агрессии.

Главной темой пятидневной поездки Байдена станет ежегодный саммит НАТО в этом году в Вильнюсе, Литва. Остановки запланированы в Хельсинки, Финляндия, в ознаменование вступления скандинавской страны в апреле в военный союз из 31 страны и Великобритании, объявил в воскресенье Белый дом.

Букингемский дворец заявил, что Байден начнет свою поездку в Лондон в следующее воскресенье и встретится с королем Карлом III в Виндзорском замке на следующий день. Президент не присутствовал на коронации Чарльза в мае, отправив первую леди Джилл Байден представлять Соединенные Штаты. В июне Байден принял премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Белом доме, где два лидера пообещали продолжить сотрудничество в сфере защиты Украины.

В офисе Сунака заявили, что с нетерпением ждут встречи с Байденом и что их встреча будет основываться на предыдущих визитах.

Встреча НАТО проходит в последний критический момент войны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные и оборонительные операции против российских войск продолжаются, поскольку украинские войска начали отвоевывать территорию на юго-востоке страны, по словам украинского военного руководства.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Белый дом 13 июня, где он и Байден дали понять, что западный альянс един в защите Украины. Во время встречи Байден сказал, что он и другие лидеры НАТО будут работать над тем, чтобы каждое государство-член тратило на оборону необходимые 2 процента своего валового внутреннего продукта.

«Союзники по НАТО никогда не были едины. Мы оба работали как черти, чтобы это произошло. Пока все хорошо», — сказал Байден на встрече со Столтенбергом, который, как ожидается, продлит свой срок еще на год. «Мы видим нашу коллективную силу в модернизации отношений внутри НАТО и помощи Украине в ее обороноспособности.

Когда Финляндия присоединилась к НАТО в апреле, она фактически удвоила границу России с крупнейшим в мире оборонным альянсом. Байден назвал укрепление альянса НАТО сигналом ослабления влияния Москвы.

Швеция также стремится вступить в НАТО, хотя члены альянса Турция и Венгрия еще не ратифицировали этот шаг. В среду Байден примет премьер-министра Швеции Ульфа Кристерсона в Белом доме в знак солидарности с Соединенными Штатами, настаивающими на вступлении скандинавской страны в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция слишком мягко относится к террористическим группировкам и угрозам безопасности. Столтенберг заявил, что Швеция выполнила свои обязательства перед членами, ужесточив законы о борьбе с терроризмом и приняв другие меры.

Причины, по которым Венгрия выступает против Швеции, менее определены, поскольку она жалуется на критику Швеции в отношении отступления демократии и эрозии верховенства закона. Венгрия, оказывая гуманитарную помощь Украине, также стремилась сбалансировать отношения между НАТО и Россией. Будапешт в значительной степени зависит от России в своих энергетических потребностях.

Все страны альянса должны одобрить вступление нового государства-члена.

Белый дом настаивает на том, что Швеция выполнила свои обязательства по вступлению в НАТО, и призвал ее вступить в альянс в ближайшее время.

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Авторы Associated Press Сильвия Хуэй и Колин Лонг из Лондона внесли свой вклад в этот отчет.