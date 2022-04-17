Предстоящая функция редактирования Twitter может отслеживать историю твитов

По словам реверс-инженера Джейн Манчун Вонг, редактирование твита с помощью кнопки «Далее» в Твиттере может оставить цифровой след вашей истории твитов. в ТвитнутьМанчун Вонг объясняет, что функция редактирования имеет «неизменное» качество, а это означает, что Twitter может создать совершенно новый твит при его редактировании, сохраняя при этом предыдущие версии этого твита.

«Подход Twitter к редактированию твитов кажется неизменным, например, вместо изменения текста твита в одном и том же твите (с тем же идентификатором) он воссоздает новый твит с измененным содержимым вместе со списком предыдущих старых твитов. «, — говорит Манчун Вонг.

Подход Twitter к редактированию твита кажется неизменным, потому что вместо изменения текста твита в том же твите (с тем же идентификатором) он воссоздает новый твит с измененным содержимым вместе со списком старых твитов до этого мода. . — Джин Манчунь Вонг (@wongmjane) 16 апреля 2022 г.

Как Манчун Вонг ПримечанияНеясно, как будет отображаться история редактирования твитов пользователей и появится ли она вообще. Но если Twitter решит сделать историю твитов общедоступной, это может стать способом снять опасения по поводу потенциального злоупотребления этой функцией, поскольку некоторые критики считают, что она может быть использована в Изменить общедоступную запись и ввести пользователей в заблуждение.

Исследователь в приложении Алессандро Палоцци также чирикать это То, что кажется скриншотами новой функции, дает нам представление о том, как на самом деле может выглядеть кнопка редактирования, когда она работает в Твиттере. На одном снимке экрана Палуцци показывает, как опция «Редактировать твит» может появиться в трехточечном меню справа от ваших твитов.

выбор кнопки Это приводит вас к экрану, который очень похож на обычный компоновщик твитов, за исключением того, что он предварительно заполнен текстом вашего твита и говорит «обновить» в правом нижнем углу вместо «твит». Однако на скриншотах Палуцци нет возможности просмотреть историю редактирования твита.

Twitter еще не подтвердил существование трекера истории твитов. «На данный момент больше нечем поделиться, кроме того, что есть в этом Твит от TwitterComms а это Твит от @JaySullivanОб этом сообщила пресс-секретарь Twitter Анна Хобах в заявлении, отправленном по электронной почте. край.

Twitter впервые объявил, что работает над необходимой кнопкой редактирования Ранее в этом месяце, после, по-видимому, Шучу над особенностью в День дурака. Но до официального подтверждения из Твиттера генеральный директор Tesla Илон Маск Опросите его подписчиков на кнопку редактирования После раскрытия Покупка 9,2% акций Twitter, чтобы стать крупнейшим участником Twitter. С тех пор это был вихрь событий, с Маск присоединяется И Покиньте доску Twitterа потом Предложение купить всю компанию. Авторы Twitter в настоящее время Попытка предотвратить покупку мускуса с помощью токсичных противозачаточных таблеток..