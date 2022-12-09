Предстоящая Sci-Fi Fantasy Anime MMO Blue Protocol выглядит потрясающе

гифка : Bandai Namco / The Game Awards / Kotaku

Прошлой ночью Game Awards была одной из Крупнейшие ежегодные выставки. С серией неожиданных выступлений и призов, Отличные выступленияраскрыть игру и другие аномалииБыло легко потерять все. Но если вы поклонник аниме-ММО и вам нравится идея научно-фантастического приключения, сосредоточенного на восстановлении постапокалиптического будущего, у Bandai Namco и Amazon Games может быть что-то для вас. это называется синий протокол, и выйдет в следующем году как бесплатная игра на ПК, PS5 и Xbox Series X. О, и ты можешь Запишитесь на бесплатную закрытую пробную версию ожидается в ближайшее время.

синий протокол Первоначально об этом было объявлено в 2019 году. И хотя то, что мы видели во время вчерашнего трейлера аниме MMO, было совершенно новым, фанаты уже видели игру раньше. через серверные тестыНа протяжении многих лет было изрядное количество спекуляций и дискуссий на эту тему. Неофициальная часть игры. Однако это было немного не в порядке, и некоторые беспокоились о разработке игры из-за отсутствия обновлений. Но вчерашнее промо на Game Awards доказало, что разработка идет очень активно и игра появится в следующем году. Он также показал Amazon для ранее опубликованных игр. Пропавший гроб И Новый мир, выступит в роли издателя. Посмотрите вчерашний трейлер здесь:

Bandai Namco / Награды за игру



Я имею в виду, да ладно, это выглядит довольно круто. И в его предпосылке есть большой потенциал, который исполнительный продюсер Сокити Симока описывает как «проект, который отправляет игроков в героическое путешествие по планете, балансирующей на грани разрушения после тысяч лет конфликтов и чрезмерного использования технологий». Подробная информация об игровом процессе, который предлагает на выбор пять различных классов, «боевую систему, основанную на действиях» и аккуратный вызов под названием «Эхо». На официальном сайте игры.

Хотя многие, вероятно, будут рады увидеть новые кадры этой игры, это, пожалуй, один из самых неожиданных поворотов. Amazon Games издаст MMO. в заявление крайКристоф Хартманн, вице-президент игрового подразделения Amazon, рассказал об опыте работы с командой, стоящей за ним Пропавший гроб Ранее он подтвердил, что уроки, извлеченные из этой игры, будут перенесены на поддержку издателей для синий протокол. На основании замечаний Хартмана Так и СимокаИ синий протокол У вас могут быть более широкие планы IP с потенциальными «трансмедийными возможностями».

Благодаря прекрасному сочетанию эстетики научной фантастики и фэнтези и сосредоточению внимания на том, чтобы принести надежду и позитив в обреченный мир, здорово видеть больше постапокалиптических историй, вращающихся вокруг поиска чего-то значимого. Постапокалипсис часто представляет собой повествовательное пространство гибели и мрака, без особых осмысленных размышлений. Будем надеяться синий протокол Измените это немного.