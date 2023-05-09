Предстоящий Intel iGPU может уничтожить как Nvidia, так и Apple M2

Intel Meteor Lake, возможно, не увидит свет на настольных компьютерах (по крайней мере, в ближайшее время), но мобильные чипы, похоже, становятся все сильнее.

По словам инсайдеров, ноутбукам, оснащенным чипами Meteor Lake, может не понадобиться дискретная видеокарта — встроенный GPU будет достаточно мощным, чтобы соперничать с GTX 1650 от Nvidia. И это еще не все. Похоже, что Intel может даже конкурировать с чипом Apple M2, но по-другому.

Сегодняшние новости исходят от YouTuber Закон Мура мертв, который ссылается на анонимные отраслевые источники, утверждая, что iGPU на чипах Meteor Lake будут действительно впечатляющими. Если все слухи верны, то производители ноутбуков могут отказаться от использования iGPU в своих игровых ноутбуках.

Как ни странно, интересное обновление iGPU в Meteor Lake поступило не от Intel, а от внутренней презентации AMD. Закон Мура мертв показывает слайд из презентации, в котором рассказывается о производительности AMD APU Phoenix мощностью 45 Вт с графическим процессором RDNA 3. Он также включает прогноз для чипа Meteor Lake мощностью 45 Вт.

Чип Meteor Lake поставляется со 128 исполнительными блоками (EU), однако wccftech Он сообщает, что с 64 EU также будет более слабая конструкция. AMD удобно размещает чип 128-EU за APU Ryzen 7000 Phoenix, но Мертвый закон Мура утверждает, что его производительность на самом деле может быть лучше, чем надеется AMD.

YouTuber устанавливает чип Meteor Lake где-то между Phoenix 45W и Strix Point 45W с графикой RDNA3+. Разница между ними заключается в том, что встроенный графический процессор Phoenix APU имеет 12 вычислительных блоков (CU), а Strix Point — 16. Говорят, что первая эквивалентна 50-ваттной GTX 1650 от Nvidia, а вторая сравнивается с RTX 3050 с 35-ваттной.

Таким образом, Intel Meteor Lake может иметь iGPU, достаточно мощный, чтобы конкурировать с GTX 1650, а его окончательная производительность может достигать где-то между GTX 1650 и RTX 3050. Тем не менее, это обязательно сделает его одним из лучших процессоров для ноутбуков в этом году. По крайней мере, что касается встроенной графики.

Отсутствие встроенной видеокарты при сохранении достойной игровой производительности может стать огромной головной болью для тонких, энергосберегающих ноутбуков. Закон Мура мертв, указывает на то, что производители могут рассчитывать на значительное увеличение срока службы батареи.

Если ноутбуки на базе Intel смогут хотя бы приблизиться к времени автономной работы MacBook Pro M2, это будет полная победа Intel Meteor Lake. Графика Nvidia GTX 1650 со временем автономной работы от 13 до 15 часов? Похоже на победу для начинающих игроков.

Говорят, что чипы Meteor Lake от Intel появятся ближе к концу года, но, по всей видимости, только для ноутбуков. Ассортимент настольных компьютеров все еще находится в подвешенном состоянии — похоже, Intel может выпустить обновление Raptor Lake вместо совершенно нового поколения.

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