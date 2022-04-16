Предупреждение в аккаунте Instagram: не дайте себя обмануть российской электронной аферой

Инстаграм Пользователей предупреждают об опасных мошеннических электронных письмах, которые, на первый взгляд, предупреждают их о серьезной угрозе безопасности. Сообщение, выделенное центром по борьбе с мошенничеством и кибербезопасностью Action Fraud, было разослано сотням пользователей Instagram на прошлой неделе. В электронном письме утверждается, что хакеры из России пытаются сбросить учетную запись пользователя Instagram, и направляет их на другой веб-сайт, где им нужно будет ввести свои данные для входа, чтобы защитить свои предполагаемые учетные записи.

Однако это всего лишь обманчивый двойной трюк: хакеры, пытающиеся украсть ваши логины в Instagram, отправили это письмо. А сайты, направляющие своих пользователей на сайты, которые помогут обезопасить их учетные записи, на самом деле предназначены для кражи имен пользователей и паролей. Говорить об угрозеAction Fraud сказал: «Остерегайтесь этих поддельных электронных писем, нацеленных на вашу учетную запись Instagram. За неделю Action Fraud получила 272 сообщения о поддельных электронных письмах, якобы отправленных из Instagram. «В электронных письмах указано, что кто-то из России пытается сбросить пароль учетной записи Instagram получателя. «Ссылки в электронных письмах ведут на вредоносные веб-сайты, предназначенные для кражи ваших данных для входа в Instagram».

Если вы обнаружите это электронное письмо или любые другие подозрительные сообщения, вы можете сообщить об этом в государственную службу сообщений о подозрительных электронных письмах (SERS). Просто отправьте его по адресу [email protected] Если вам нужна помощь, чтобы выяснить, какие электронные письма Instagram настоящие, а какие нет, нужно помнить несколько вещей. Во-первых, в приложении Instagram есть удобный раздел, где вы можете увидеть все свои электронные письма из социальной сети. Просто перейдите в раздел «Настройки» приложения Instagram, затем перейдите в «Безопасность» и нажмите «Электронные письма из Instagram». READ Лесная буря убила одного и разрушила дома в средней полосе России Вы увидите электронные письма, связанные с безопасностью и входом в систему, отправленные вам из Instagram за последние 14 дней, которые помогут вам избавиться от мошенничества.

Чтобы помочь вам избежать мошенничества в Instagram, вы также можете выполнить несколько простых шагов, которые помогут вам избежать мошенничества, нацеленного на любую услугу. Единственное, что сразу позволит вам узнать, подлинное письмо или нет, — это перепроверить личность отправителя. Если это официальный адрес электронной почты, сообщение будет отправлено с официального домена соответствующей организации. Если электронное письмо отправителя не выглядит подлинным или если не было попыток скрыть его местонахождение (например, сообщение было явно отправлено из учетной записи Gmail или Hotmail), тревожные звоночки должны прозвучать сразу. Кроме того, если сообщение содержит какие-либо странные грамматические или орфографические ошибки, это также является поводом для беспокойства, поскольку законная корреспонденция от крупных организаций, таких как Instagram, не должна содержать таких ошибок. Если вы проверили эти вещи и все еще не уверены, вы всегда можете напрямую связаться с заинтересованной организацией, чтобы еще раз проверить сообщение, которое вы получили от них. Хотя это потребует небольшой дополнительной работы, это сэкономит вам много стресса, хлопот и времени, потраченного на решение проблем, которые могут возникнуть из-за того, что вы попались на удочку и отправили конфиденциальные данные хакерам.