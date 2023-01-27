Предупреждение Джорджа Кеннана об Украине

Джордж Кеннан, блестящий американский дипломат и исследователь международных отношений, известен тем, что предсказал распад Советского Союза. Менее известно его предупреждение в 1948 году о том, что ни одно российское правительство никогда не признает независимость Украины. Предвидя тупиковую ситуацию в отношениях между Москвой и Киевом, Кеннан сделал в то время подробные предложения о том, как Вашингтону следует вести борьбу за противопоставление независимой Украины России. Он вернулся к этой теме спустя полвека. Кеннан, которому тогда было за 90, предупредил, что расширение НАТО на восток уничтожит демократию в России и спровоцирует новую холодную войну.

Кеннан, вероятно, знал Россию ближе, чем кто-либо из тех, кто когда-либо служил в правительстве Соединенных Штатов. Еще до приезда в Москву в 1933 году в качестве 29-летнего помощника первого посла США в Советском Союзе он свободно говорил по-русски и мог сойти за гражданина. В России Кеннан погрузился в газеты, официальные документы, литературу, радио, театр и кино. Он учтиво одевался на вечеринках с русскими артистами, интеллигенцией и чиновниками. Переодевшись русским, Кеннан подслушивал москвичей в трамвае или в театре. Он карабкался или катался на лыжах в сельской местности, чтобы посетить жемчужины ранней русской архитектуры. Его презрение к диктатуре Иосифа Сталина, особенно после начала кровавых чисток 1935-1938 годов, было под стать только его желанию сблизиться с русским народом и его культурой. В 1946 году, продиктовав знаменитую длинную телеграмму в Государственный департамент с предупреждением о советской угрозе, Кеннан был отправлен обратно в Вашингтон. В следующем году он привлек внимание всей страны своим Статья в иностранные дела Призывает к сдерживанию советской экспансии.

Кенан был уникальным. Когда помощник госсекретаря Дин Ачесон Сказав своему коллеге, что талантливый дипломат должен возглавить недавно сформированную группу планирования политики, коллега ответил, что «такой человек, как Кеннан, отлично подойдет для этой работы». Атчисон парировал: «Такой человек, как Кинан? Нет никого подобного Кинану». Работая в офисе, примыкающем к госсекретарю, Кеннан помогал разрабатывать план Маршалла и другие важные инициативы середины века.

Звезда Кеннана померкла после 1949 года, потому что он выступал против усиливающейся милитаризации внешней политики США, но его по-прежнему уважали как эксперта по России. К его совету обратилась администрация Трумэна, опасавшаяся спровоцировать вступление России в Корейскую войну, администрация Эйзенхауэра после смерти Сталина и администрация Кеннеди во время берлинского кризиса 1961 года. Гонка ядерных вооружений, Кеннан консультировался с официальными лицами из Государственного департамента, иностранных дел и ЦРУ на протяжении большей части 1990-х годов. В 2003 году он провел пресс-конференцию в знак протеста против вторжения в Ирак. Представитель элиты, закативший глаза от уродливых предрассудков, которые он усвоил в начале двадцатого века, Кинан Тем не менее, внешнеполитический аналитик оставался провидцем до своей смерти в 2005 году.

В свете этого опыта стоит изучить скептицизм Кеннана в отношении независимости Украины и его предложение о том, как Вашингтон должен реагировать на нападение России на независимую Украину.

Украина небоскреб

В политическом документе под названием «Цели Соединенных Штатов в отношении России», завершенном в августе 1948 года, Кеннан изложил конечные цели Соединенных Штатов в случае вторжения России в Украину. Он понял, что украинцы «возмущаются русским господством. Их националистические организации активны и шумят за границей». Так что было бы «легко сделать поспешный вывод», что Украина должна быть независимой. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не должны, однако, поощрять такое разделение.

Оценка Кеннана сильно сводила волю украинцев к самоопределению. Однако две проблемы, которые Кеннан обозначил три четверти века назад, не исчезли, особенно в умах российских лидеров. Кеннан задался вопросом, можно ли так легко различать русских и украинцев в этническом плане. «Четкой разделительной линии между Россией и Украиной нет, и создать ее было бы невозможно», — написал он в служебной записке Госдепартамента. Во-вторых, российская и украинская экономики были переплетены. Создание независимой Украины «было бы таким же искусственным и деструктивным, как попытка отделить кукурузный пояс, включая промышленно развитый район Великих озер, от экономики Соединенных Штатов».

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С 1991 года украинцы изо всех сил пытались провести региональную и этническую разделительную линию, добиваясь экономической независимости от российского гиганта. Москва подорвала эти усилия, поощряя недовольство в русскоязычных восточных регионах Украины, разжигая движения за независимость и официально аннексируя четыре диссидентских региона. За годы политического и экономического давления, а теперь и военной жестокости Россия попыталась подорвать экономическую независимость Украины, нарушив газопроводы, экспорт зерна и судоходство.

даже на высоте холодная войнаКинан настаивал: «Мы не можем быть равнодушны к чувствам самих великих россиян». Поскольку русские останутся «самым сильным национальным элементом» в регионе, любая «жизнеспособная долгосрочная политика США должна будет основываться на их согласии и сотрудничестве». И снова Кеннан сравнил российский взгляд на Украину с американским взглядом на Средний Запад. Независимую независимую Украину, в конечном счете, можно сохранить только силой. По всем этим причинам гипотетические победившие Соединенные Штаты не должны стремиться навязать независимость Украины застойной России.

Если украинцы сами добьются независимости, как советовал Кеннан Госдепартаменту, Вашингтону не следует вмешиваться, по крайней мере, на первых порах. Однако было почти неизбежно, что в конечном итоге независимой Украине будет «брошен вызов со стороны России». Если в этом конфликте возникнет «нежелательный тупик», Соединенным Штатам следует добиваться «разумных разногласий в стиле федерализма».

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Несмотря на взлеты и падения последних 75 лет, совет Кеннана остается актуальным и сегодня. Федерация, допускающая региональную автономию на востоке Украины и, возможно, даже в Крыму, могла бы помочь обеим сторонам сосуществовать. Многие аналитики склонны изображать нынешний конфликт как «войну Путина», но Кеннан считал, что почти любой сильный российский лидер в конечном итоге будет сопротивляться прямому отделению Украины. Наконец, реалии демографии и географии диктуют, что в долгосрочной перспективе Россия останется главной державой в часто трагических «землях крови». Ради региональной стабильности и долгосрочной американской безопасности Вашингтону необходимо сохранять твердое и ясное сочувствие интересам русских, а также украинцев и других национальностей.

Забытый пророк

В отличие от Кеннана, многие кремлевские ученые не предвидели распада Советского Союза. Он был провозглашен пророком в конце холодной войны. Однако в последовавших за этим дебатах о расширении НАТО его скорее уважали, чем заботились о нем. Это противоречие было проиллюстрировано в 1995 году, когда он был президентом Соединенных Штатов. Билл Клинтон Строуб Талбот, советник по русским делам, стремился почтить память Кеннана, которым он очень восхищался. Талбот пригласил Кинана поехать с президентом в Москву на празднование 50-летия Победы в Европе 9 мая в ознаменование капитуляции нацистской Германии. В 1945 году Кеннан, высокопоставленный американский чиновник в Москве, тепло приветствовал ликующих русских, заполнивших посольство. Однако теперь 91-летний мужчина отказался от приглашения из-за плохого состояния здоровья. Возможно, его отказ идти был к лучшему.

Кеннан, вероятно, почувствовал бы себя использованным, если бы знал полную программу поездки. В служебной записке Клинтон Талбот описал день после годовщины как «10 мая: момент истины». На встрече с президентом России Борисом Ельциным Клинтон сделал то, что предложил Тэлбот, и оказал давление на россиян, чтобы они согласились на расширение НАТО и участие Москвы в «Партнерстве ради мира», ассоциации, понимаемой как «легкий НАТО», которая была призвана развеять страхи России. Тэлбот признался Клинтон, что «почти все основные игроки в России, по всему политическому спектру, либо категорически против, либо, по крайней мере, очень обеспокоены расширением НАТО».

К 1997 году Кеннан был более расстроен решением Вашингтона сделать это. НАТО Не только принять Чехию, Венгрию и Польшу, но и начать военно-морское сотрудничество с Украиной. Перечерченная линия между Востоком и Западом заставляла Украину и другие страны выбирать чью-то сторону. «Нигде этот выбор не кажется более опасным и чреватым ужасными последствиями, чем в случае с Украиной», — предупредил Кеннан Тэлбот в частном письме.

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Он был особенно обеспокоен «Си Бриз», совместными военно-морскими учениями Украины и НАТО, которые бросили вызов традиционной неуверенности России в отношении иностранных военных кораблей в узких водах Черного моря. Несмотря на приглашение принять участие в учениях, Россия сердито отказалась. Продолжающийся спор между Киевом и Москвой по поводу Севастопольской военно-морской базы в Крыму добавил напряженности. Кеннан Тэлбот спросил, как эти военно-морские учения вписываются в усилия Вашингтона «убедить Россию в том, что расширение границ НАТО в направлении границ России в Восточной Европе не имеет непосредственного военного значения?»

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Хотя он уважал скептицизм Кинана, Талбот держался твердо. Он предположил, что экономический застой в России означает, что ей придется приспосабливаться к западным обычаям. Стремясь к сотрудничеству с соседями, а не к господству над ними, Талбот писал Кеннану: «Россия должна избавиться от глубоко укоренившейся привычки мышления и поведения». России пришлось загладить свою вину и принять американскую власть на своих границах. Администрация Клинтона намерена «не прекращать сотрудничество с Украиной, а удвоить наши усилия по привлечению России».

Рядом со ссылкой Талбота на «учения по планированию в этом году в Центральной Азии и странах Балтии» 93-летний Кинан придумал два восклицательных знака. Москва в очередной раз отказалась участвовать в этих военных учениях под руководством Запада в районах, которые она контролировала всего несколько лет назад.

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Прогнозы часто ужасно ошибочны. Кеннан преуменьшил интенсивность украинского национализма. Но его рассуждения в 1948 году о неуступчивости России в отношении Украины и его предупреждения в 1990-х годах об американской бесчувственности и честолюбии сегодня звучат правдоподобно. Его предложение о некоторых федеральных структурах и региональной автономии на спорных территориях остается многообещающим, хотя и становится все труднее реализовать.

Главной проблемой здесь является то, что историк Йельского университета Пол Кеннеди называет имперским разрастанием. обратно в Вторая Мировая ВойнаКеннан испытал на себе долгие путешествия на ледяных грузовых кораблях, пересекающих Атлантику, читая Эдварда Гиббона о том, как Римская империя пришла в упадок, а затем пала. Кеннан скептически относился к долгосрочной жизнеспособности даже самых могущественных стран, сохраняющих вооруженные силы вдали от дома. В результате он недооценил стабилизирующий эффект американских войск, дислоцированных в Западной Европе во время холодной войны.

Но после холодной войны военная граница Соединенных Штатов продвинулась дальше на восток. Какой бы жестокой ни была Россия война В Украине Соединенные Штаты обязались поддерживать сильное военное присутствие у порога России. Если бы он был жив сегодня, Кеннан заметил бы опасность загнать русских в угол, чтобы они могли атаковать. Он также укажет на многочисленные проблемы Соединенных Штатов внутри страны и спросит, как такое открытое присутствие в Восточной Европе согласуется с долгосрочными внешними и внутренними интересами американского народа.

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