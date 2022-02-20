Предупреждение для пользователей Chrome, Firefox и Edge, чтобы они были готовы к обновлению

Пользователи Chrome, Firefox и Edge были предупреждены о необходимости подготовиться к обновлению, которое может привести к сбою некоторых из самых популярных веб-сайтов.

Три сайта перейдут на номер версии «100», и это перемещение может привести к сбою некоторых из наиболее посещаемых сайтов в Интернете.

Это связано с тем, что эти сайты не смогут обрабатывать посещения из браузеров с трехзначным номером версии.

Веб-сайты для T-Mobile, HBO Go и Yahoo! были тронуты, Форбс упомянул.

Обычно веб-сайты проверяют номер версии вашего браузера.

Итак, если ваш браузер устарел или не поддерживается, вполне вероятно, что вы не сможете открывать определенные сайты.

Для Chrome обычная точка останова — 40.

Поскольку старый код на этих сайтах проверяет только первые две цифры, Chrome, Edge и Firefox 100 будут читаться как «10» и поэтому будут заблокированы.

Сейчас сайты переходят на версию 100, чтобы заставить веб-разработчиков обновиться.

В настоящее время стабильные версии Chrome и Edge — 8, а Firefox — 97.

В качестве экстренной меры, если сайты начнут давать сбои после обновления, Google планирует заморозить номер версии Chrome на уровне 99 в своем идентификационном коде.

Сейчас сайты переходят на версию 100, чтобы заставить веб-разработчиков обновиться. биржевая борьба

Говорят, что Mozilla, со своей стороны, попытается заморозить номер версии и выпустить исправления для отдельных сайтов.

У Chrome, Edge и Firefox вместе взятых около четырех миллиардов пользователей.

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