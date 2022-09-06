Предупреждение о сделке: сэкономьте до 500 долларов на мини-светодиодном игровом телевизоре Hisense U8H 4K 2022 года

Если вы ищете перспективный игровой телевизор премиум-класса, но хотите сохранить бюджет ниже 1000 долларов, обратите внимание на телевизоры Hisense серии U8H 2022 года. В них есть все технологии, которые вы хотели бы видеть в игровых телевизорах текущего поколения, и они работают так же хорошо, как HDR-телевизоры. Лучше всего то, что у Amazon есть 65-дюймовые и 55-дюймовые модели по самой низкой цене, которую мы видели, дешевле, чем в прошлом году Amazon Prime Day или Black Friday. В своей новой ценовой категории они являются сильными конкурентами телевизоров более высокого качества в своем ценовом диапазоне.

Мини-светодиодный телевизор Hisense U8H 4K Quantum ULED от Google с диагональю 55 дюймов за 649,99 долларов и 65 дюймов за 949,99 долларов.

HDMI 2.1 для 4K при 120 Гц

UH8 — это текущий телевизор Hisense 2022 года. Он заменяет популярную прошлогоднюю модель U8G. Это телевизор Hisense высочайшего качества, в котором используется традиционная светодиодная технология. Он легко конкурирует и превосходит аналогичные по цене модели самых известных брендов, таких как Samsung, LG и Sony. Самое большое обновление по сравнению с прошлогодней моделью Мини светодиод Панель, которая позволяет лучше контролировать уровни черного и, следовательно, более высокий коэффициент контрастности. UH8 также оснащен технологией квантовых точек (QLED), которая обеспечивает более высокий уровень яркости (до 1500 нит) и лучшую цветопередачу. UH8 — это ULED-телевизор, что означает, что он оснащен полной светодиодной подсветкой с локальным затемнением и поддерживает широкий спектр цветов.

U8H охватывает геймеров. Он имеет родную панель 120 Гц и входы HDMI 2.1. Это означает, что он может передавать 4K @ 120 Гц на консолях PS5 и Xbox Series X, а также на игровых ПК с RTX 30. U8H также поддерживает переменную частоту обновления (VRR), которая является версией технологии Adaptive Sync для этого телевизора, а также Low Автоматический режим задержки (ALLM), при котором телевизор автоматически переключается на более низкую задержку при обнаружении игрового процесса.

Все вышеперечисленные функции делают U8H отличным HDR-телевизором, особенно в сочетании с поддержкой Dolby Vision HDR. В телевизоре за 650-950 долларов много функций, но опять же, он обычно продается за несколько сотен долларов.