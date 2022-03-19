Предупреждение Путина: нацеливание на Великобританию, возглавляющую список России, для атак на водо- и электроснабжение | наука | Новости

С тех пор, как в прошлом месяце Путин приказал российским войскам вторгнуться в Украину, западные державы объявили различные списки санкций против президента России и его контактов. Великобритания, в частности, объявила о санкциях в отношении более чем 1000 российских компаний и обязалась полностью отказаться от российского газа к концу года. Эти карательные меры привели к растущим опасениям, что Путин отомстит Великобритании, запустив серию вредоносных программ и враждебных кибератак.
Однако один эксперт предупредил, что помимо прямых ударов по банкам и крупным компаниям в Великобритании, Путин может попытаться создать хаос и нарушить водо- и электроснабжение.
В беседе с Express.co.uk он выступил с суровым предупреждением, сказав: «Эти атаки призваны вызвать замешательство, замешательство, страх и хаос.
Так что стоит сразу подумать об услугах, которые могут вызвать у населения растерянность, растерянность, страх и хаос.
«Конечно, в первую очередь нужно хорошо знать критически важную инфраструктуру.
«Это для обеспечения наших семей электричеством, электроэнергией, газом, водой и т. д.».
Г-н Лопес считает, что целевые атаки на Великобританию весьма вероятны в ответ на санкции против России.
Он сказал: «С точки зрения Великобритании, мы лидируем, когда речь идет о санкциях, когда речь идет о сильных нарративах или о том, как мы осуждаем российское вторжение.
«Поэтому вполне вероятно, что мы находимся в верхней части списка, когда речь идет о распространении кибератак».
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Лопес предупредил, что российские хакеры могут атаковать не только банки и предприятия в Великобритании, но и критически важную инфраструктуру, такую как электро- и водоснабжение, что может вызвать тревогу.
Он сказал: «Очень успешная кибератака — это та, которая отключает электричество на несколько часов или вызывает хаос в ряде объектов на несколько часов».
«Больницы закрываются — на самом деле нужно думать о каждой государственной службе и о том, как ее можно нарушить.
«В лучшем случае его можно вернуть быстро, а в худшем — очень долго, и это может иметь очень серьезные последствия для населения».
Лопес считает, что российские хакеры месяцами планировали атаку на Великобританию и другие западные страны, нанося точечные удары.
«Подобно тому, как это вторжение планировалось в течение нескольких месяцев, кибератаки, спонсируемые российским государством, будут планироваться на тот же период времени», — сказал он.
Россия очень давно точно знает, как нападать.
«Теперь речь идет просто об увеличении интенсивности, которая может быть нацелена на одну страну, несколько стран или сразу на весь мир».
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