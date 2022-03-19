Предупреждение Путина: нацеливание на Великобританию, возглавляющую список России, для атак на водо- и электроснабжение | наука | Новости

С тех пор, как в прошлом месяце Путин приказал российским войскам вторгнуться в Украину, западные державы объявили различные списки санкций против президента России и его контактов. Великобритания, в частности, объявила о санкциях в отношении более чем 1000 российских компаний и обязалась полностью отказаться от российского газа к концу года. Эти карательные меры привели к растущим опасениям, что Путин отомстит Великобритании, запустив серию вредоносных программ и враждебных кибератак.

Однако один эксперт предупредил, что помимо прямых ударов по банкам и крупным компаниям в Великобритании, Путин может попытаться создать хаос и нарушить водо- и электроснабжение. В беседе с Express.co.uk он выступил с суровым предупреждением, сказав: «Эти атаки призваны вызвать замешательство, замешательство, страх и хаос. Так что стоит сразу подумать об услугах, которые могут вызвать у населения растерянность, растерянность, страх и хаос. «Конечно, в первую очередь нужно хорошо знать критически важную инфраструктуру.

«Это для обеспечения наших семей электричеством, электроэнергией, газом, водой и т. д.». Г-н Лопес считает, что целевые атаки на Великобританию весьма вероятны в ответ на санкции против России. Он сказал: «С точки зрения Великобритании, мы лидируем, когда речь идет о санкциях, когда речь идет о сильных нарративах или о том, как мы осуждаем российское вторжение. «Поэтому вполне вероятно, что мы находимся в верхней части списка, когда речь идет о распространении кибератак». Подробнее: NHS предупреждает о панике, поскольку Путин имеет тенденцию парализовать британские больницы за несколько дней

Лопес предупредил, что российские хакеры могут атаковать не только банки и предприятия в Великобритании, но и критически важную инфраструктуру, такую ​​как электро- и водоснабжение, что может вызвать тревогу. READ Состоялся видео-саммит Путина и Си Он сказал: «Очень успешная кибератака — это та, которая отключает электричество на несколько часов или вызывает хаос в ряде объектов на несколько часов». «Больницы закрываются — на самом деле нужно думать о каждой государственной службе и о том, как ее можно нарушить. «В лучшем случае его можно вернуть быстро, а в худшем — очень долго, и это может иметь очень серьезные последствия для населения».

Лопес считает, что российские хакеры месяцами планировали атаку на Великобританию и другие западные страны, нанося точечные удары. «Подобно тому, как это вторжение планировалось в течение нескольких месяцев, кибератаки, спонсируемые российским государством, будут планироваться на тот же период времени», — сказал он. Россия очень давно точно знает, как нападать. «Теперь речь идет просто об увеличении интенсивности, которая может быть нацелена на одну страну, несколько стран или сразу на весь мир».