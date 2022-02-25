Предупреждение: США могут «нанести абсолютно сокрушительный удар» в космической войне с Россией после угрозы МКС

Эксперт предупредил, что США может быть нанесен сокрушительный и сокрушительный удар в возможной космической войне с Россией.
Отношения между Москвой и Вашингтоном резко упали на фоне украинского кризиса, и российское космическое агентство предупредило, что санкции США могут «разрушить» сотрудничество на Международной космической станции.
Москва утверждала, что Вашингтону необходимо ее сотрудничество, чтобы предотвратить падение Международной космической станции на Соединенные Штаты или Европу.
Эксперт по геополитике и космосу Брэндон Дж. Ведьмак сказал The Sun, что Москва на 10 лет опережает США в галактиках на 12 лет.
Он сказал, что оборона США «непригодна» для решения проблем, исходящих от России.
Вейхерт предупредил: «Скоро нас сильно ударят в космосе. Это будет самый сокрушительный удар по Америке, возможно, когда-либо».
Мы можем не оправиться от него вовремя. Возможно, именно поэтому мы проигрываем нашу первую войну на Земле, которая проигрывает войну в космосе».
Вейхерт раскритиковал «высокомерный» политический класс Вашингтона, заявив, что они не ожидали, что соперник бросит вызов гегемонии Вашингтона в мире после холодной войны.
Он сказал: «Они думали, что никогда не будет необходимости в каких-либо мерах предосторожности или безопасности, потому что мы думали, что всегда будем доминировать, и мы думали, что никто не будет настолько сумасшедшим, чтобы бросить нам вызов.
«Ну, вот мы и 30 лет спустя, и у вас есть Россия, Китай, Северная Корея, даже Иран, показывающие нам, что это было неправильное предположение».
Эксперт опасался, что США имеют 60-процентный шанс быть вывезенными из космоса своими конкурентами.
Президент Байден в четверг ввел ряд санкций против Москвы после того, как войска Путина вошли в Украину.
Еще 7000 солдат будут отправлены в Восточную Европу для укрепления обороны НАТО.
Российское вторжение в осажденную страну привело к тому, что Европа погрузилась в самый большой кризис со времен Второй мировой войны.
Эксперты утверждают, что мир не переживал кризиса со времен кубинского ракетного кризиса 1960-х годов.
Горячая точка была самой близкой к тотальной ядерной войне.
Американская разведка опасалась, что Киев может пасть в течение 96 часов, а госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что существует «возможность» того, что Путин выйдет за границы Украины.
Российский силач может осмелеть и попытаться перебраться в другие страны, если ему это удастся.
Сообщается, что войска уже были замечены в белорусском городе Бресте — в 10 милях к востоку от польской границы.
«У него гораздо большие амбиции», — сказал Байден журналистам в четверг. По сути, он хочет восстановить бывший Советский Союз. Вот в чем все дело».
«Если Путин сомневается, что Запад поддержит массовое сопротивление России после вторжения в Украину, он не только рискует начать ядерную войну, но и пригрозит атаковать американские активы в космосе и Международную космическую станцию», — сказал Ведьмак.
«Путин полностью понимает концепцию асимметричной войны».
Он предположил, что Москва усилит свои угрозы в киберпространстве и ядерной войне.
Путинские угрозы
В декабре Вейхерт предупредил, что Москва планирует нападение на Перл-Харбор против Соединенных Штатов во Вселенной.
Нападение на Перл-Харбор в декабре 1941 года заставило Америку пошатнуться, когда японские войска бомбили американский морской порт.
В своей книге Завоевание пространства: как Америка остается великой державойВейхерт говорит, что российские спутники на совместной орбите, известные как космические сталкеры, уже много лет отслеживают спутники США.
Ожидается, что сталкеры в конечном итоге поразят спутники, заставив их упасть на землю.
Вейхерт считает, что Россия готовится нанести «разрушительный» удар по спутникам США в выбранное ею время.
Он предупредил, что, прежде чем начать атаку на спутники Вашингтона, Москва «включит цепь эскалации» с соседними странами.
В ноябре Россия провела испытание противоспутникового оружия (ASAT), уничтожив один из своих спутников, который находился на орбите с 1982 года.
Блинкен назвал испытание «опасным и безответственным», потому что оно создало поле из 1500 обломков, вынудив экипаж Международной космической станции укрыться.
Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что испытание представляет повышенный риск для астронавтов и астронавтов на Международной космической станции.
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