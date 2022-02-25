Предупреждение: США могут «нанести абсолютно сокрушительный удар» в космической войне с Россией после угрозы МКС

Эксперт предупредил, что США может быть нанесен сокрушительный и сокрушительный удар в возможной космической войне с Россией.

Отношения между Москвой и Вашингтоном резко упали на фоне украинского кризиса, и российское космическое агентство предупредило, что санкции США могут «разрушить» сотрудничество на Международной космической станции.

3 Космический эксперт Брэндон Дж. Уитчер предупредил, что Соединенные Штаты могут подвергнуться нападению в случае возможной галактической войны с Россией. 1 кредит

3 Напряженность между Вашингтоном и Москвой снизилась после вторжения России в Украину. 1 кредит

Москва утверждала, что Вашингтону необходимо ее сотрудничество, чтобы предотвратить падение Международной космической станции на Соединенные Штаты или Европу.

Эксперт по геополитике и космосу Брэндон Дж. Ведьмак сказал The Sun, что Москва на 10 лет опережает США в галактиках на 12 лет.

Он сказал, что оборона США «непригодна» для решения проблем, исходящих от России.

Вейхерт предупредил: «Скоро нас сильно ударят в космосе. Это будет самый сокрушительный удар по Америке, возможно, когда-либо».

Мы можем не оправиться от него вовремя. Возможно, именно поэтому мы проигрываем нашу первую войну на Земле, которая проигрывает войну в космосе».

Вейхерт раскритиковал «высокомерный» политический класс Вашингтона, заявив, что они не ожидали, что соперник бросит вызов гегемонии Вашингтона в мире после холодной войны.

Он сказал: «Они думали, что никогда не будет необходимости в каких-либо мерах предосторожности или безопасности, потому что мы думали, что всегда будем доминировать, и мы думали, что никто не будет настолько сумасшедшим, чтобы бросить нам вызов.

«Ну, вот мы и 30 лет спустя, и у вас есть Россия, Китай, Северная Корея, даже Иран, показывающие нам, что это было неправильное предположение».

Эксперт опасался, что США имеют 60-процентный шанс быть вывезенными из космоса своими конкурентами.

Президент Байден в четверг ввел ряд санкций против Москвы после того, как войска Путина вошли в Украину.

Еще 7000 солдат будут отправлены в Восточную Европу для укрепления обороны НАТО.

Российское вторжение в осажденную страну привело к тому, что Европа погрузилась в самый большой кризис со времен Второй мировой войны.

Эксперты утверждают, что мир не переживал кризиса со времен кубинского ракетного кризиса 1960-х годов.

Горячая точка была самой близкой к тотальной ядерной войне.

Американская разведка опасалась, что Киев может пасть в течение 96 часов, а госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что существует «возможность» того, что Путин выйдет за границы Украины.

Российский силач может осмелеть и попытаться перебраться в другие страны, если ему это удастся.

Сообщается, что войска уже были замечены в белорусском городе Бресте — в 10 милях к востоку от польской границы.

«У него гораздо большие амбиции», — сказал Байден журналистам в четверг. По сути, он хочет восстановить бывший Советский Союз. Вот в чем все дело».

«Если Путин сомневается, что Запад поддержит массовое сопротивление России после вторжения в Украину, он не только рискует начать ядерную войну, но и пригрозит атаковать американские активы в космосе и Международную космическую станцию», — сказал Ведьмак.

«Путин полностью понимает концепцию асимметричной войны».

Он предположил, что Москва усилит свои угрозы в киберпространстве и ядерной войне.

Путинские угрозы

В декабре Вейхерт предупредил, что Москва планирует нападение на Перл-Харбор против Соединенных Штатов во Вселенной.

Нападение на Перл-Харбор в декабре 1941 года заставило Америку пошатнуться, когда японские войска бомбили американский морской порт.

В своей книге Завоевание пространства: как Америка остается великой державойВейхерт говорит, что российские спутники на совместной орбите, известные как космические сталкеры, уже много лет отслеживают спутники США.

Ожидается, что сталкеры в конечном итоге поразят спутники, заставив их упасть на землю.

Вейхерт считает, что Россия готовится нанести «разрушительный» удар по спутникам США в выбранное ею время.

Он предупредил, что, прежде чем начать атаку на спутники Вашингтона, Москва «включит цепь эскалации» с соседними странами.

В ноябре Россия провела испытание противоспутникового оружия (ASAT), уничтожив один из своих спутников, который находился на орбите с 1982 года.

Блинкен назвал испытание «опасным и безответственным», потому что оно создало поле из 1500 обломков, вынудив экипаж Международной космической станции укрыться.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что испытание представляет повышенный риск для астронавтов и астронавтов на Международной космической станции.

3 Вейхерт предупреждает, что США отстают от России на 12 лет в космической войне 1 кредит