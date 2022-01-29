Предупреждения Белого дома о России оказывают давление на партнерство Украины и США

В своем выступлении г-н Зеленский подтвердил это мнение.

«Если вы просто посмотрите на спутники, вы увидите увеличение сил и не сможете оценить, является ли это просто угрозой нападения или просто вращением», — сказал он. «Наши профессиональные сотрудники внимательно изучают это».

Украинские официальные лица также подвергли резкой критике решение США, Великобритании и других стран вывести ненужных сотрудников из посольств в Киеве, назвав его преждевременным. Г-н Зеленский отметил, что Греция даже не вывела дипломатов из консульства у линии фронта на востоке, «где слышна стрельба».

Он добавил, что дипломаты «покидают корабль последними, и я не думаю, что у нас здесь Титаник».

Вражда обострилась чуть больше недели назад, когда г-н Байден предположил, что «небольшое вторжение» российских войск в Украину, а не полномасштабное вторжение, может не привести к такому мощному ответу, который обещал Белый дом.

Зеленский публично ответил в Twitter: «Мы хотим напомнить великим державам, что не бывает маленьких набегов и маленьких государств», — написал он. Его позиция разозлила Белый дом и союзников Украины на Капитолийском холме. «Мы очень расстроены», — сказал на условиях анонимности один из депутатов Конгресса от Демократической партии, отметив, что украинский президент не получил наилучшего совета о том, как ориентироваться в Вашингтоне.

Кремль также отметил это несогласие.

«Сейчас американцы начинают нагло и цинично использовать Украину против России, даже режим в Киеве начинает беспокоиться», — заявил ранее в пятницу Лавров, комментируя нарушение до выступления Зеленского. «Говорят, не надо нагнетать дискуссию, использовать военную риторику, зачем вы эвакуируете дипломатов?»