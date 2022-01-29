Предупреждения Белого дома по поводу России создают нагрузку на партнерство между Украиной и США

В своих замечаниях г. Зеленский поддержал это мнение.

«Если вы посмотрите только на спутники, вы увидите увеличение численности войск и не сможете оценить, является ли это просто угрозой нападения или просто ротацией», — сказал он. «Наши профессиональные люди внимательно изучают это».

Украинские официальные лица также подвергли резкой критике решение США, Великобритании и других стран отозвать второстепенный персонал из посольств в Киеве, назвав его преждевременным. Мистер. Зеленский отметил, что Греция даже не вывела дипломатов из консульства у линии фронта на востоке, «где слышна пушечная стрельба».

Дипломаты, добавил он, «последние, кто должен покинуть корабль, и я не думаю, что у нас здесь Титаник».

Раскол обострился чуть более недели назад, когда г. Байден предположил, что «незначительное вторжение» российских войск в Украину, а не полномасштабное вторжение, может не вызвать такого же решительного ответа, который обещал Белый дом.

Мистер. Зеленский публично ответил в Twitter: «Мы хотим напомнить великим державам, что не бывает мелких вторжений и малых народов», — написал он. Его сообщение разозлило Белый дом и союзников Украины на Капитолийском холме. «Мы очень рассержены», — сказал на условиях анонимности один демократ из Конгресса, предположив, что украинский президент не получал лучших советов о том, как ориентироваться в Вашингтоне.

Кремль тоже обратил внимание на разногласия.

«Сейчас американцы настолько нагло и цинично начали использовать Украину против России, что даже киевский режим всполошился», — сказал он. Лавров сказал ранее в пятницу, комментируя нарушение еще до того, как г-н Зеленский говорил. Они говорят: «Не надо нагнетать дискуссию, использовать военную риторику, зачем вы эвакуируете дипломатов?»