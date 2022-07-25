sport

Предыдущая Продажа колец Lakers Champion Сбор средств для Украины

25 июля, 2022
Boleslava Sokolova

Лос-Анджелес (AFP) — бывший Лос-Анджелес Лейкерс Игрок Слава Медведенко продает два чемпионских кольца НБА, чтобы собрать деньги для своей родной Украины.

Медведенко был сильным нападающим в чемпионских командах «Лейкерс» в 2001 и 2002 годах, играя вместе с Коби Брайантом и Шакилом О’Нилом.

SCP Auctions жертвует всю окончательную цену продажи обоих колец в фонд Медведенко Fly High Foundation. Его цель — поддержать украинских детей, восстановив спортивную инфраструктуру разрушенных войной школ и запустив сеть социальных спортивных клубов.

«Мы хотим восстановить спортивные залы, потому что российская армия разбомбила более ста школ», — сказал он Associated Press по телефону в воскресенье. Нашей стране нужны большие деньги на ремонт школ. Спортзалы будут последними в очереди, чтобы исправить это. У нас в Украине зима, и детям нужно играть в помещении».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.