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Глобальный экономический саммит в России, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), открылся в среду, но его работа в этом году заметно отличается от предыдущих форумов.

Посещаемость стала менее глобальной, отражая растущую изоляцию России на международной арене.

И президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отклонили приглашения принять участие. Ожидается, что на саммите примет участие крупнейший европейский лидер — министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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Организаторы однажды упомянули об ответе России на Всемирный экономический форум в Давосе, ПМЭФ в этом году слабыйРанее в этом месяце сообщила российская экономическая газета The Bell.

В то время как ранее ПМЭФ привлекал на пленарные заседания с президентом России Владимиром Путиным влиятельных лиц, таких как президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Китая Си Цзиньпин, только в этом году ОАЭ согласились стать партнером России на этом мероприятии — и пока неясно, кто . Он примет участие в сессии от имени Объединенных Арабских Эмиратов.

Белл отмечает, что в прошлом году президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отправил на конференцию только видеообращение и не присутствовал лично. В 2019 году на конференции присутствовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, предупредивший, что этого следует избегать. Вторая холодная война.

Предыдущие итерации ПМЭФ широко освещались журналистами со всего мира. Но впервые за почти 30-летнюю историю мероприятия репортеры приехали из стран, которые Россия считает «НедружественныйИм запретили освещать мероприятие.

Шаг назад

ПМЭФ может стать еще одной жертвой ослабления контроля российских властей над страной, поскольку тотальное вторжение Москвы в Украину нанесло свой ущерб. Согласно недавнему сообщению Politico, российские официальные лица настаивают на том, что у них есть средства для продолжения войны, но признают, что у них недостаточно оружия.

Выступая перед провоенными блогерами, Путин сказал: «У нас есть [weapons]но, к сожалению, у нас их недостаточно», а также заявляя права на файл тройной в производстве оружия.