Этот контент был создан в России, где освещение российских военных операций в Украине ограничено законом.

МОСКВА, 12 дек. (Рейтер) — Биг-Мак голодает со времен McDonald’s Corp. (МКД.Н) Свои русские рестораны она закрыла в марте, а со следующего года будет угощать россиян альтернативой сети бургерных — «Биг Хит».

«Вкусно и точка», или «Вкусно и все», заявили в понедельник, что Big Hit будет доступен с февраля и что продукт, похожий на McDonald’s Happy Meal, вернется как «Детское комбо».

McDonald’s закрыла свои российские рестораны вскоре после того, как в феврале Москва направила в Украину десятки тысяч солдат, в конечном итоге продав бизнес местному лицензиату Александру Говору, который представил новый бренд в июне.

Генеральный директор Олег Бароев заявил, что «Вкусно и точка» преодолела все проблемы с цепочками поставок, с которыми столкнулась, и увеличивает свою долю на рынке, на котором традиционно доминируют иностранные сети.

После приобретения McDonald’s в России Говор приобрел финскую упаковочную компанию Huhtamaki’s. (HUH1V.HE) Российская торгово-логистическая компания, которая собирается сменить название на «Логистика и все».

В понедельник он сказал, что «Вкусно и точка» может попытаться найти партнера для производства детских игрушек для Kids’ Combo, который в настоящее время запускается с бесплатной книгой, но пока его аппетит к слияниям и поглощениям был удовлетворен.

«Вкусно и точка» и производитель мяса «Мираторг» заявили в понедельник, что договорились построить завод в 2023 году, чтобы поставлять в сеть чипсы и картофельные дольки. Некоторым ресторанам «Вкусно и точка» в начале этого года пришлось убрать из меню картофель фри из-за нехватки картофеля.

Репортаж Александра Мару. Монтаж Эллисон Уильямс

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