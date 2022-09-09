Преемственность Карла выдвигает карибские требования о репарациях, смещая короля с поста главы государства.

КИНГСТОН/НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) — Присоединяйтесь Король Чарльз на британском престоле Это вызвало новые призывы политиков и активистов к бывшим карибским колониям отстранить короля от должности главы государства и выплатить Британии компенсацию за рабство.

Чарльз наследует своей матери, королеве Елизавете, которая Царствовал 70 лет И Он скончался в четверг днем.

Премьер-министр Ямайки заявил, что его страна будет оплакивать Елизавету, и приказал своему коллеге на Антигуа и Барбуде не поднимать флага до того дня, когда она будет похоронена.

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Но кое-кто сомневается в том, какую роль должен играть далекий король в двадцать первом веке. Ранее в этом году некоторые лидеры Содружества Обеспокоенность выразили наверху В Кигали, Руанда, он передал руководство клубом 54 наций от Элизабет Чарльзу.

И восьмидневный тур в марте Теперь наследник престола, принц Уильям и его жена Кейт в Белиз, Ямайку и Багамы, отмеченные призывами к выплате репараций и извинениями за рабство.

«В связи с изменением роли монархии мы ожидаем, что это даст возможность продвинуть обсуждение репараций для нашего региона», — заявил в четверг Ньямби Холл Кэмпбелл, 44-летний академик, возглавляющий Национальную компенсационную комиссию Багамских островов.

Холл Кэмпбелл выразила свои соболезнования семье королевы и отметила признание Чарльзом «ужасных зверств рабства» на прошлогоднем праздновании, посвященном окончанию британского правления и превращению Барбадоса в республику.

Она сказала, что надеется, что Чарльз будет руководить таким образом, который будет отражать «справедливость, которая необходима в наше время. И эта справедливость — это репаративное правосудие».

Более 10 миллионов африканцев были ограничены в трансатлантической работорговле европейскими странами между пятнадцатым и девятнадцатым веками. Те, кто выжил в жестоком путешествии, были вынуждены работать на плантациях в Карибском бассейне и Америке.

Защитница репараций с Ямайки Розалия Гамильтон сказала, что комментарии Чарльза на конференции в Кигали о его личном горе по поводу рабства дали «некоторую надежду на то, что он извлечет уроки из истории, поймет болезненное воздействие, которое многие страны испытали «даже сегодня», и удовлетворит потребность в репарациях. .»

Новый король не упомянул о репарациях в кигалийской речи.

Британская королева Елизавета сидит рядом с принцем Чарльзом во время открытия парламента в центре Лондона, Великобритания, 21 июня 2017 года. Стефан Руссо/Пул через REUTERS/File Photo

Advocacy Network, которую координирует Гамильтон, опубликовала открытое письмо с призывом «извиниться и возместить ущерб» во время визита Уильяма и Кейт.

Гамильтон добавил, что у внуков королевы есть возможность возглавить разговор о репарациях.

В прошлом году правительство Ямайки объявило о планах потребовать компенсацию от Великобритании за насильственный перевод примерно 600 000 африканцев для работы на плантациях сахарного тростника и бананов, создав состояния для британских рабовладельцев.

«Каждого, кто вступит в должность, следует попросить разрешить королевской семье выплатить репарации африканскому народу», — сказал Дэвид Денни, генеральный секретарь Карибского движения за мир и интеграцию с Барбадоса.

«Мы все должны работать над тем, чтобы отстранить королевскую семью от поста президента наших стран», — сказал он.

Ямайка указала, что вскоре после Барбадоса она может избавиться от монархии. Оба остаются членами Содружества.

Опрос, проведенный в августе, показал, что 56% жителей Ямайки выступают за отстранение британского монарха от должности главы государства.

Майкл Филлипс, член парламента Ямайки от оппозиции, в 2020 году подал ходатайство в поддержку удаления.

«Я надеюсь, как сказал премьер-министр в одном из своих выражений, что он будет двигаться быстрее, когда у власти будет новый король», — сказал Филлипс в четверг.

Аллен Частанет, бывший премьер-министр Сент-Люсии, а ныне лидер оппозиции, сказал Рейтер, что поддерживает то, что он назвал «всеобщим» движением к республиканизму в своей стране.

«Я, безусловно, поддержу на данном этапе переход к республике», — сказал он.

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(Сообщает Кейт Шаппель из Kingston.) Дополнительное освещение Генри Робертсона в Сент-Винсенте и Микаэлы Москово в Нью-Йорке. Написание Джулии Саймс Кобб. Редактирование Розальбы О’Брайен и Лесли Адлер.

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