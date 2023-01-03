Презентация виртуального факультета, анализирующая ностальгию по холодной войне в фильмах.

Колледж свободных искусств Университета Южной Индианы проведет презентацию своего первого факультетского симпозиума весеннего семестра «Новая холодная война в Соединенных Штатах.скалистыймневероучениеИДетектив товарищ», представленный доктором Оаной Попеску-Санду, доцентом английского языка, в 15:00 в пятницу, 20 января, в Claymer Hall, расположенном в подвале Центра гуманитарных наук.

В этой презентации анализируется ностальгия по сюжетам «новой холодной войны» в недавних американских фильмах и на телевидении. Холодная война и советско-российские противники были основным продуктом американского кино до и после 1990 года, часто как ностальгический намек на американское идеологическое превосходство во второй половине 20-го века. Такие фильмы часто связаны с формами ностальгии по Америке 1950-х годов, которая возникла как реакция на повышение статуса страны до статуса сверхдержавы. Они имеют дело с рассказами об американской исключительности. Можно ли вновь задействовать ностальгические нарративы разнонаправленными, многонациональными и многопоколенческими способами, чтобы избежать идеологического тупика и вести диалог в будущем?

Презентация Попеску-Санду является частью весеннего симпозиума Колледжа свободных искусств 2023 года. Каждый осенний и весенний семестр преподаватели USI из Колледжа гуманитарных наук проводят бесплатные публичные лекции один на один, демонстрируя свои текущие исследования. Чтобы увидеть текущий состав спикеров на этот семестр, посетите USI.edu/lafc.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с доктором Квентином Мейнардом, доцентом кафедры социальной работы и директором семинаров Мичиганского университета. [email protected] Или позвоните по номеру 812-465-1003.