Вид на Московский Кремль за Большим Каменным мостом с сияющими флагами

САНАНДЖЕЛО, Техас. В рамках Программы обогащения России в Государственном университете Анджело состоится презентация под руководством доктора Джейсона Робертса, преподавателя кафедры славистики и евразийских исследований Техасского университета. Мероприятие состоится в понедельник, 11 апреля, в учебном корпусе АГУ, аудитория 135, 2502 Дена Драйв. Это событие бесплатно и доступно для всех.

Под названием «Духовная война с демократией: ультраправое богословие России» речь пойдет о продолжающихся попытках политиков и олигархов православного «религиозного права» превратить российскую культуру в тоталитарную империю и о том, как это делается. Современные американские и российские геополитические влияния.

Доктор Робертс также преподает на кафедре религиоведения Техасского университета, в настоящее время изучая наследие римской Железной гвардии и философию и теологию русской царской семьи начала 20-го века. Его исследования также касаются интеллектуальной истории христианской теологии и демонологии средневековья и раннего Нового времени, роли музыки в религии и пересечения религии и ультраправых.

Это предложение проводится при поддержке кафедры английского и современных языков и Русского клуба АГУ. В рамках программы повышения квалификации по русскому языку в Университете штата Аризона в течение каждого учебного года проводятся приглашенные докладчики и другие презентации, чтобы стимулировать у студентов интерес к русскому языку и культуре и их изучение.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с Эвой Дэвис, преподавателем русского языка в Университете штата Аризона, по телефону 325-486-6161 или по электронной почте [email protected]