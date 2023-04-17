Президента Акселя Шпрингера раскритиковали за оскорбление «восточных немцев» — DW — 16.04.2023

В воскресенье глава одной из крупнейших в Европе медиагрупп принес извинения за негативные комментарии о некоторых своих соотечественниках в серии противоречивых личных сообщений.

Маттиас Дюпфнер, генеральный директор и совладелец Аксель Спрингер Он использовал слово Ossis — уничижительный термин для жителей Восточной Германии — и называл их либо коммунистами, либо фашистами.

Образовались восточные земли Германии. Германская Демократическая Республика (ГДР) или даже ГДР Воссоединение в 1990 году.

Текстовые сообщения, полученные конкурирующим издателем

Die Zeit Большинство текстовых сообщений, отправленных Дёпфнером членам руководства компании, были получены газетой.

Во время своих разглагольствований Дёпфнер иногда критиковал бывшего канцлера. Ангела МеркельОн назвал это гвоздем в гроб демократии.

В преддверии федеральных выборов 2021 г. было предложено, чтобы самая тиражная газета Германии Строить Вы должны помочь повысить рейтинги опросов для организаций, ориентированных на бизнес. Свободная демократическая партия (СвДП)И Die Zeit упомянул.

В небольшой статье о Bild am Sonntag Дёпфнер сожалел, «что я многих оскорбил, расстроил или ранил своими словами».

Дёпфнер сказал, что его комментарии были вызваны его гневом по поводу большой явки избирателей. Восточная Германия которые поддерживают посткоммунистическую левую партию или крайне правую «Альтернатива для Германии» (АдГ).

«Раздражение, вызванное тем, что так много людей в Тюрингии и других местах голосуют за левых или АдГ, привело меня к полемическому преувеличению. Не знаю, как вам — мне не всегда удается использовать правильный тон голоса при написании личных писем. «, — сказал Дёпфнер.

«Всякий раз, когда я злюсь или действительно счастлив, мой мобильный телефон становится громоотводом», — настаивал он, добавляя, что отправлял сообщения людям, «мне очень доверяю», полагая, что они поймут, что он на самом деле имел в виду.

Глава издательства не стал комментировать обвинения в том, что он оказывал давление на журналистов с целью продвижения Свободной демократической партии.

Он призвал Дёпфнера бросить курить

Комментарии вызвали резкий упрек со стороны официальных лиц на востоке и призывы к Дёпфнеру уйти в отставку.

Карстен Шнайдер, правительственный уполномоченный по делам Восточной Германии, призвал Дёпфнера уйти в отставку, заявив, что его позиция несостоятельна.

Была также критика внутри группы СМИ, с СтроитьГлавный редактор Мэрион Хорн опубликовала редакционную статью, в которой заявила, что никому не позволяет «диктовать, что делать». Строить Он написал «.

Она сказала, что разоблачения «шокировали» команду газеты и ее читателей, и призвала Допфнер извиниться.

Medieninsider сообщил, что сотрудники Springer Group были «в основном в ужасе» от комментариев, которые включают поддержку бывшего президента США Дональда Трампа и изменение климата.

Другие говорили о возможной клеветнической кампании против одного из самых влиятельных издательств Европы.

Немецкие СМИ указали, что многие просочившиеся комментарии были адресованы бывшему редактору СтроитьЖюльен Ришелт, которого два года назад уволили по обвинению в неправомерном поведении.

Вскоре после ухода Райхельта компания Axel Springer, контрольный пакет акций которой принадлежит американской инвестиционной компании KKR, завершила сделку по приобретению Политическое новостное издание Politico.

Дёпфнер возглавлял Springer около 20 лет, а также является третьим по величине акционером компании с долей примерно 22%.

Так и владение СтроитьСпрингер публикует Умереть войлок.

мм/ГХГ (AFP, AP)

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