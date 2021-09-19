Президентская повестка дня Байдена основана на расходах на 3,5 триллиона долларов

сказал Патрик Гаспар, бывший чиновник администрации Обамы, ныне президент Либерального центра американского прогресса в Вашингтоне.

«Каждая из этих вещей важна по отдельности, – сказал он, – но если мы посмотрим на нее в целом, я думаю, что это говорит о прекрасных возможностях, которые у нас есть – этих возможностях, которые появляются раз в поколение и цикл, который создает рост для всех, в том числе и лицом к лицу, особенно для тех, кто был наиболее уязвим в этой экономике ».

Если усилия увенчаются успехом, Байден завершит большую часть своей кампании одним махом. Наблюдатели говорят, что он будет твердо держаться за глобальные саммиты в октябре и ноябре, нацеленные на то, чтобы стимулировать мир к переходу от нагревающих планету ископаемых видов топлива и покончить с морскими заповедниками, которые компании давно используют, чтобы избежать уплаты налогов.

Представители Белого дома говорят, что широта программ в пакете представляет собой объединяющее видение внутренней экономики Соединенных Штатов и их места в мире, и что комиссии действуют как своего рода клей для альянсов – подход «что-то для всех». Это затрудняет передачу частей плана на переговоры, даже если они окажутся спорными.

Но сам объем его содержания вызвал разногласия среди демократов по многим направлениям, когда г-н Байден не может потерять один голос в Сенате и не более трех голосов в Палате представителей.

Центристы и сторонники прогресса спорят по поводу суммы расходов в законодательстве, а также по поводу размера и деталей увеличения налогов, которые г-н Байден хочет использовать, чтобы компенсировать их расходы. Они разделены по ценам на рецептурные лекарства, щедрости налоговых льгот для бедных, силе ключевых действий по ускорению перехода к энергетическому сектору с низким уровнем выбросов и многому другому.

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Даже элементы, которые не являются приоритетом для г-на Байдена, вызвали разногласия. В пятницу один из самых ярых нападающих партии, депутат от Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес, нацелился на критически важный приоритет для многих высших демократов, в том числе сенатора Чака Шумера, заявив, что она Он будет сопротивляться попыткам Полностью отменить максимальные государственные и местные налоговые вычеты по налогу на имущество, которые помогли бы людям с высоким доходом в областях с более высокими налогами.