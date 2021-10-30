Президенты России и Финляндии обсудили отношения Россия-ЕС, Украину и безопасность стран Балтии – бизнес и экономика

Москва, 29 октября. / ТАСС /. Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё обсудили двусторонние отношения, а также отношения Россия-ЕС, ситуацию на Украине и безопасность в Балтийском регионе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после переговоров в пятницу.

“Между двумя президентами состоялась конструктивная и полезная дискуссия. Они подробно обсудили все аспекты российско-финляндского сотрудничества”, – сказал Песков. В этом контексте был поднят вопрос о перспективном прекращении экспорта необработанной древесины из России с 1 января 2022 года.

Кремлевский чиновник заявил: «Эта проблема тесно связана с финскими деревообрабатывающими предприятиями. Обсуждались различные варианты взаимодействия в этой сфере».

Лидеры двух стран также рассмотрели возможность более широкого использования Сайменского канала. «Состоялся подробный обмен мнениями по вопросу отношений между Россией и Евросоюзом, с особым акцентом на энергетический сектор».

«Обсуждалась Украина. В целом обсуждалась безопасность в Балтийском регионе», – сказал Песков.

Это был одиннадцатый визит Ниинистё в Россию в качестве президента Финляндии. Ранее Путин и Ниинисто встречались в Финляндии в августе 2019 года. 17 сентября лидеры двух стран провели телефонный разговор, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество, Афганистан и некоторые другие глобальные вопросы.