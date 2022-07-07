Президент Байден клянется жене Бритни Гренье, что работает над освобождением баскетболиста

«Президент позвонил Шерил, чтобы заверить ее, что он работает над тем, чтобы добиться скорейшего освобождения Бритни, а также освобождения Пола Уилана и других американских граждан, которых несправедливо удерживали или держали в заложниках в России и по всему миру». — сказал Хаус.
В письме, доставленном Байдену в понедельник, 31-летняя Бритни Грейнер выразила опасения, что продолжительность ее задержания не будет известна, и призвала президента работать над ее освобождением и освобождением других американцев, задержанных за границей.
«Сижу здесь, в российской тюрьме, наедине со своими мыслями и без защиты жены, семьи, друзей, олимпийской майки или каких-либо достижений, мне страшно остаться здесь навсегда», — написала она.
По данным Белого дома, во время телефонного разговора в среду Байден предложил свою «поддержку семье Шерил и Бритни и обязался обеспечить им всю возможную помощь, пока его администрация ищет все возможности, чтобы вернуть Бритни домой».
Сегодняшний звонок последовал после недавних звонков советника по национальной безопасности. [Jake] Салливан и госсекретарь [Antony] Белый дом заявил, что Блинкен был с Шерил в последние недели и в прошлые выходные», добавив, что Байден поручил своей команде национальной безопасности поддерживать регулярный контакт с семьей Бритни Гренье.
Известные темнокожие женщины призывают Байдена «заключить сделку» с Бритни Грейнер
Шерель Гринер опубликовала пост заявление в инстаграме позже в среду по поводу ее звонка Байдену и Харрису.
«Я благодарна им обоим за время, которое они провели со мной, и за выраженное ими обязательство вернуть Би Джея домой», — написала она. «Хотя я буду оставаться встревоженным и искренним, пока вы не вернетесь домой, я надеюсь узнать, что президент прочитал письмо моей жены и нашел время, чтобы ответить. Я знаю, что БГ сможет успокоиться, зная, что она не была забыта. «
Почти 1200 известных чернокожих женщин подписали письмо Байдену и Харрису, призывая администрацию добиться освобождения Бритни Грейнер из российской тюрьмы, что является эскалацией кампании давления со стороны сторонников звезды WNBA, которая происходит, когда продолжается судебный процесс над ней в подмосковном суде. .
Письмо, доставленное в Белый дом во вторник днем, было подписано группой темнокожих женщин-лидеров из сферы спорта, развлечений, работы, бизнеса, политики и религии. Она утверждала, что Грейнер «страдала от бесчеловечных условий» в заключении, и сказала: «Крайне важно, президент Байден, чтобы вы урегулировали продолжающийся кризис с правами человека и заключили сделку, чтобы Бритни вернулась домой быстро и безопасно».
31-летняя Грейнер была арестована в феврале в международном аэропорту Шереметьево под Москвой, когда сотрудники таможни обнаружили в ее багаже картриджи для электронных сигарет, содержащие масло каннабиса. В то время она возвращалась в страну, чтобы присоединиться к УГМК Екатеринбург, российской команде, за которую она играет в межсезонье WNBA. В начале мая Государственный департамент объявил дело Гренье «незаконным задержанием», официальное определение, которое он представил в Управление специального посланника президента США по делам заложников.
Суд над ней начался в пятницу и, как ожидается, продолжится в четверг. Гринер еще не подала петицию. Ожидается, что она будет осуждена — по оценкам, 99 процентов уголовных процессов в России заканчиваются обвинительными приговорами — и ей может грозить до 10 лет лишения свободы.
Джейк Лорем внес свой вклад в этот отчет.
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