Президент Байден клянется жене Бритни Гренье, что работает над освобождением баскетболиста

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Президент Байден в среду сказал жене звезды WNBA Бритни Гренье, которая с февраля находится под стражей в России по обвинению в наркотиках, что он работает над тем, чтобы добиться освобождения баскетболиста «как можно скорее», сообщил Белый дом. Во время разговора Байден также прочитал Шерил Грейнер черновик письма, которое он планировал отправить Бритни Гренье позже в среду, согласно Белому дому, в котором говорится, что вице-президент Харрис также был замешан.

«Президент позвонил Шерил, чтобы заверить ее, что он работает над тем, чтобы добиться скорейшего освобождения Бритни, а также освобождения Пола Уилана и других американских граждан, которых несправедливо удерживали или держали в заложниках в России и по всему миру». — сказал Хаус.

В письме, доставленном Байдену в понедельник, 31-летняя Бритни Грейнер выразила опасения, что продолжительность ее задержания не будет известна, и призвала президента работать над ее освобождением и освобождением других американцев, задержанных за границей.

«Сижу здесь, в российской тюрьме, наедине со своими мыслями и без защиты жены, семьи, друзей, олимпийской майки или каких-либо достижений, мне страшно остаться здесь навсегда», — написала она.

По данным Белого дома, во время телефонного разговора в среду Байден предложил свою «поддержку семье Шерил и Бритни и обязался обеспечить им всю возможную помощь, пока его администрация ищет все возможности, чтобы вернуть Бритни домой».

Сегодняшний звонок последовал после недавних звонков советника по национальной безопасности. [Jake] Салливан и госсекретарь [Antony] Белый дом заявил, что Блинкен был с Шерил в последние недели и в прошлые выходные», добавив, что Байден поручил своей команде национальной безопасности поддерживать регулярный контакт с семьей Бритни Гренье. READ Русская модель встречает ракушки после окрашивания шерсти собаки в неоново-оранжевый цвет; "Это действительно безопасно?"

Известные темнокожие женщины призывают Байдена «заключить сделку» с Бритни Грейнер

Шерель Гринер опубликовала пост заявление в инстаграме позже в среду по поводу ее звонка Байдену и Харрису.

«Я благодарна им обоим за время, которое они провели со мной, и за выраженное ими обязательство вернуть Би Джея домой», — написала она. «Хотя я буду оставаться встревоженным и искренним, пока вы не вернетесь домой, я надеюсь узнать, что президент прочитал письмо моей жены и нашел время, чтобы ответить. Я знаю, что БГ сможет успокоиться, зная, что она не была забыта. «

Почти 1200 известных чернокожих женщин подписали письмо Байдену и Харрису, призывая администрацию добиться освобождения Бритни Грейнер из российской тюрьмы, что является эскалацией кампании давления со стороны сторонников звезды WNBA, которая происходит, когда продолжается судебный процесс над ней в подмосковном суде. .

Письмо, доставленное в Белый дом во вторник днем, было подписано группой темнокожих женщин-лидеров из сферы спорта, развлечений, работы, бизнеса, политики и религии. Она утверждала, что Грейнер «страдала от бесчеловечных условий» в заключении, и сказала: «Крайне важно, президент Байден, чтобы вы урегулировали продолжающийся кризис с правами человека и заключили сделку, чтобы Бритни вернулась домой быстро и безопасно».

31-летняя Грейнер была арестована в феврале в международном аэропорту Шереметьево под Москвой, когда сотрудники таможни обнаружили в ее багаже ​​картриджи для электронных сигарет, содержащие масло каннабиса. В то время она возвращалась в страну, чтобы присоединиться к УГМК Екатеринбург, российской команде, за которую она играет в межсезонье WNBA. В начале мая Государственный департамент объявил дело Гренье «незаконным задержанием», официальное определение, которое он представил в Управление специального посланника президента США по делам заложников. READ Киевские дневники: Украинцы ждут вторжения Путина и ареста Порошенко

Суд над ней начался в пятницу и, как ожидается, продолжится в четверг. Гринер еще не подала петицию. Ожидается, что она будет осуждена — по оценкам, 99 процентов уголовных процессов в России заканчиваются обвинительными приговорами — и ей может грозить до 10 лет лишения свободы.