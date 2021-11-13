Президент Байден объявляет дополнительных кандидатов

ВАШИНГТОН — Президент Джо Байден объявил сегодня о своем намерении назначить следующих лиц на ключевые должности:
- Аманда Беннетт, генеральный директор USAID
- Хосе Эмилио Эстебан, кандидат на должность заместителя министра безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства
- Гита Рао Гупта, кандидат на должность посла по особым поручениям по глобальным женским вопросам в Государственном департаменте
- Гленна Галло, кандидат на должность помощника министра специального образования и реабилитационных служб Министерства образования
- Кристофер Ломанн, кандидат на должность помощника министра обороны по вопросам устойчивого развития Министерства обороны
- Эрин Макки, номинальный помощник директора USAID по Европе и Евразии
- Кристофер С. Уильямсон, кандидат на должность помощника министра безопасности и гигиены труда в Министерстве труда
Аманда Беннетт, генеральный директор USAID
Аманда Беннетт — автор, лауреат Пулитцеровской премии, журналист-расследователь и редактор. В марте 2016 года она была назначена директором «Голоса Америки» и проработала до июня 2020 года. Ранее она была исполнительным редактором Bloomberg News, где она создала и руководит глобальной командой журналистов-расследователей и редакторов; Редактор Philadelphia Inquirer. Редактор Herald-Leader в Лексингтоне, Кентукки; и главный редактор The Oregonian в Портленде, штат Орегон. Беннетт работал репортером в Wall Street Journal 23 года, в том числе работал в Торонто и Пекине. Она также была ведущим обозревателя в Washington Post.
Беннетт разделила Пулитцеровскую премию 1997 года за национальную журналистику с коллегами по журналу, а в 2001 году она возглавила группу из Орегона в Пулитцеровскую премию за государственную службу. Проекты, которые она возглавляла или редактировала, получили награды, в том числе Loeb, Polk, Barlett & Steele, Headliners, Society of American Business Editors and Writers и Overseas Press Club Awards. Беннетт окончила Гарвардский колледж в 1975 году, была членом Совета директоров Пулитцеровской премии и была сопредседателем Пулитцеровского совета в 2010 году. Она также входила в совет директоров Института Ленфест, Немецкого фонда Маршалла, и Комитет защиты журналистов. Она является автором шести научно-популярных книг.
Хосе Эмилио Эстебан, кандидат на должность заместителя министра по безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства США
Д-р Хосе Эмилио Эстебан в настоящее время является главным научным сотрудником Службы безопасности пищевых продуктов и инспекции (FSIS) Министерства сельского хозяйства США, занимая эту должность с 2018 года. В качестве главного научного сотрудника д-р Эстебан предоставляет научные консультации в поддержку политики агентства, включая микробиологию. дисциплин, химии и патологии. Это его четвертая должность в FSIS, все в Управлении наук об общественном здравоохранении. До своего нынешнего назначения он был исполнительным помощником по лабораторным службам, научным советником по лабораторным службам и координации исследований и директором лаборатории Западной лаборатории, начав свою работу в Министерстве сельского хозяйства США в 2006 году. До прихода в Министерство сельского хозяйства США она работала в центрах. по контролю и профилактике заболеваний в качестве сотрудника службы эпидемиологической разведки, эпидемиолога и помощника директора Управления безопасности пищевых продуктов.
Помимо федерального правительства США, доктор Эстебан также является председателем Комиссии Codex Alimentarius по гигиене пищевых продуктов. В этом комитете устанавливаются международные стандарты пищевой гигиены для международной торговли. В настоящее время он также является вице-президентом Международной ассоциации защиты пищевых продуктов (IAFP). Доктор Эстебан получил образование ветеринара в Мексике и получил степень MBA, магистра профилактической ветеринарной медицины и доктора философии по эпидемиологии Калифорнийского университета в Дэвисе.
Гита Рао Гупта, кандидат Посол по особым поручениям по глобальным женским вопросам в Госдепартаменте США
Д-р Гита Рао Гупта в настоящее время является старшим научным сотрудником Фонда Организации Объединенных Наций и старшим советником в программе «Совместное воздействие», глобальной совместной благотворительной организации, направленной на изменение систем. Работая в Фонде Организации Объединенных Наций, доктор Гупта основал программу 3D Girls and Women’s Program и был ее исполнительным директором. В настоящее время она является сопредседателем Независимого консультативного комитета по мониторингу и чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Всемирной организации здравоохранения, возглавляет Глобальный консультативный совет по WomenLift Health, новой инициативе по продвижению лидерства женщин в глобальном здравоохранении, и является членом правления UBS. Optimus Foundation и Консультативный совет по материнству Merck. Она также является комиссаром Комиссии Lancet-Site по вопросам здоровья, гендера и мира.
Ранее д-р Гупта был приглашенным научным сотрудником в Стэнфордском университете, а также был сопредседателем Целевой группы Всемирного банка по гендерному насилию. До этого д-р Гупта занимал должность заместителя исполнительного директора ЮНИСЕФ по программам. Ранее она была старшим научным сотрудником в Фонде Билла и Мелинды Гейтс и была президентом Международного центра исследований женщин (ICRW). Д-р Гупта входил в состав многих советов, включая Глобальное партнерство в области образования; Гави, Альянс вакцин; Партнерство по охране здоровья матери, новорожденного и ребенка; и Фонд борьбы со СПИДом MAC. Она получила множество наград, в том числе премию Джулии Тафт за выдающееся лидерство от InterAction, премию Анны Роу от Гарвардского университета и премию «Женщины в бизнесе» от Washington Business Journal. Доктор Гупта имеет докторскую степень в области психологии Университета Бангалора и степень магистра философии и магистра искусств Университета Дели в Индии.
Гленна Галло, кандидат на должность помощника министра специального образования и реабилитационных служб Министерства образования
Гленна Галло работала помощником суперинтенданта специального образования в Управлении суперинтенданта государственного образования (OSPI) в штате Вашингтон с 2017 года. Во время своего пребывания в должности помощника суперинтенданта штат Вашингтон увеличил финансирование программ специального образования, одновременно внедряя инклюзивные практики. на государственном уровне обеспечение доступа всех учащихся с ограниченными возможностями к качественному образованию. До этого она семь лет проработала государственным директором по специальному образованию Совета по образованию штата Юта (USBE), после того как поработала классным руководителем и директором школы. Она имеет более чем 25-летний общеобразовательный опыт поддержки учащихся с ограниченными возможностями и взрослых, поступающих в педагогическую профессию, а также 16-летний опыт руководства в сфере образования в масштабе штата с опытом в планировании улучшений, анализе данных и общественном дошкольном мониторинге. -12+ программ специального образования. Галло имеет степень бакалавра наук и магистра наук в области специального образования, учителя специального образования и административные лицензии, одобрения в качестве директора программы, директора, руководителя и магистра делового администрирования.
Кристофер Ломанн, кандидат на должность помощника министра обороны по вопросам устойчивого развития Министерства обороны
Кристофер Лоуман более 30 лет служил морским пехотинцем США и служил на государственной службе в армии. Совсем недавно он занимал должность помощника заместителя начальника штаба Управления G-3/5/7, которое обеспечивает кадровое планирование и управление в учреждениях, находящихся в ведении Объединенного командования поддержки. В этом качестве он обеспечивал надзор и руководство стратегией, планами и политикой, администрированием и ресурсами, управлением ресурсами, а также дирекциями Агентства поддержки командования и управления. Ранее г-н Ломанн занимал должность заместителя помощника министра армии по политике закупок и логистике, где он отвечал за политику и надзор за приобретением и устойчивостью армейских и совместных систем для обеспечения эффективных, действенных и безопасных закупок и логистики жизненного цикла. деятельность и надзор за оборонно-промышленной базой.
С октября 2017 года по октябрь 2018 года назначен директором по ключевой функции 5 (устойчивость) Объединенного транспортного командования безопасности в Афганистане. До развертывания он занимал должность директора по политике технического обслуживания, программе и операциям в армии США, Управление Заместитель начальника штаба КГС-4. Кроме того, с 2003 по 2006 год г-н Лоуман был начальником отдела снабжения и технического обслуживания штаба армии США в Европе. Г-н Лоуман начал свою военную карьеру в качестве морского пехотинца США в 1984 году и поступил на государственную службу в армии в качестве стажера в Департаменте технического обслуживания армии в 1989 году.
Эрин Макки, номинальный помощник директора USAID по Европе и Евразии
Эрин Элизабет Маки в настоящее время является послом США в независимом государстве Папуа-Новая Гвинея, на Соломоновых островах и в Республике Вануату. До своего назначения она занимала должность заместителя главы миссии в посольстве США в Джакарте и директора миссии USAID / Индонезия и USAID / АСЕАН также в Джакарте. Посол Маки является кадровым членом высшего дипломатического корпуса в ранге министра занятости и имеет богатый опыт во внешней политике и развитии на своей должности. Перед поездкой в Индонезию посол Маки работала старшим помощником заместителя директора Управления людских ресурсов и управления талантами (HCTM). Она также занимала должность старшего заместителя помощника директора Управления политики, планирования и обучения (PPL). До своей работы в Вашингтоне, округ Колумбия, посол Маки была директором региональной миссии USAID в Центральной Азии. Там она отвечала за прямое руководство программами USAID в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. До назначения в Среднюю Азию посол Маки была сотрудником по надзору по контрактам в миссиях USAID в Ираке, Южной Америке (охватывающей Перу, Боливию, Колумбию, Эквадор, Парагвай и Бразилию), на Западном берегу и в Газе. С 1995 по 1999 год она работала специалистом по специальным проектам, затем руководителем отдела экономического роста USAID в России. Посол Маки был назначен сотрудником дипломатического корпуса в 1995 году от частного сектора.
До своей работы в правительстве США посол Маки занимала должность генерального директора, а затем исполнительного директора по операциям Capital Investment Group (CIG) в России, а ранее — в международном горнодобывающем подразделении Моррисона Кнудсена на территории бывшего Советского Союза. Она имеет степень бакалавра Калифорнийского университета и степень магистра Вашингтонского университета. Она говорит на русском, испанском и индонезийском языках.
Кристофер С. Уильямсон, кандидат на должность помощника министра безопасности и гигиены труда в Министерстве труда
Кристофер Уильямсон в настоящее время является старшим советником председателя Совета по трудовым отношениям Лорен Макферран из Национального совета по трудовым отношениям (NLRB), гордый уроженец Аппалачских гор и уроженец угольных месторождений юго-западной Вирджинии. До прихода в NLRB он работал в администрации Обамы-Байдена в Министерстве труда США в качестве члена группы высшего руководства Управления по безопасности и охране здоровья в шахтах (MSHA). В этой роли он консультировал помощника государственного секретаря MSHA по всем аспектам политики, операций и коммуникаций агентства. До службы в MSHA Уильямсон работал в Сенате США советником по вопросам труда президента Тома Харкина по вопросам здравоохранения, образования, труда и пенсионного обеспечения и помощником по законодательным вопросам сенатора Джо Манчина III. В качестве советника по трудовым вопросам он консультировал президента Харкина и членов комитета по вопросам труда, безопасности труда, безопасности и здоровья на шахтах, пособий по черным легким и другим вопросам компенсации работникам. Уильямсон входил в законодательную группу сенатора Манчина, был главным советником сенатора по вопросам труда, безопасности и здоровья на шахтах, пенсий и сельского хозяйства, а также консультировал его по энергетической и экологической политике, включая работу сенатора Манчина в сенатском комитете по энергетике и Природные ресурсы.
Уильямсон начал свою карьеру на государственной службе в качестве поверенного и советника судьи по административным делам Жаклин Р. Буллок входит в состав Федерального комитета по надзору за безопасностью и здоровьем в шахтах. Он имеет степень доктора юридических наук юридического факультета Университета Западной Вирджинии, степень магистра государственной политики Американского университета и степень бакалавра политологии и экономики Университета Западной Вирджинии. Уильямсон, родом из Дингса в округе Минго, штат Западная Вирджиния, в настоящее время проживает с женой и детьми в Крофтоне, штат Мэриленд.
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