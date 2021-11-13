Президент Байден объявляет дополнительных кандидатов

ВАШИНГТОН — Президент Джо Байден объявил сегодня о своем намерении назначить следующих лиц на ключевые должности:

Аманда Беннетт, генеральный директор USAID

Хосе Эмилио Эстебан, кандидат на должность заместителя министра безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства

Гита Рао Гупта, кандидат на должность посла по особым поручениям по глобальным женским вопросам в Государственном департаменте

Гленна Галло, кандидат на должность помощника министра специального образования и реабилитационных служб Министерства образования

Кристофер Ломанн, кандидат на должность помощника министра обороны по вопросам устойчивого развития Министерства обороны

Эрин Макки, номинальный помощник директора USAID по Европе и Евразии

Кристофер С. Уильямсон, кандидат на должность помощника министра безопасности и гигиены труда в Министерстве труда



Аманда Беннетт, генеральный директор USAID

Аманда Беннетт — автор, лауреат Пулитцеровской премии, журналист-расследователь и редактор. В марте 2016 года она была назначена директором «Голоса Америки» и проработала до июня 2020 года. Ранее она была исполнительным редактором Bloomberg News, где она создала и руководит глобальной командой журналистов-расследователей и редакторов; Редактор Philadelphia Inquirer. Редактор Herald-Leader в Лексингтоне, Кентукки; и главный редактор The Oregonian в Портленде, штат Орегон. Беннетт работал репортером в Wall Street Journal 23 года, в том числе работал в Торонто и Пекине. Она также была ведущим обозревателя в Washington Post.

Беннетт разделила Пулитцеровскую премию 1997 года за национальную журналистику с коллегами по журналу, а в 2001 году она возглавила группу из Орегона в Пулитцеровскую премию за государственную службу. Проекты, которые она возглавляла или редактировала, получили награды, в том числе Loeb, Polk, Barlett & Steele, Headliners, Society of American Business Editors and Writers и Overseas Press Club Awards. Беннетт окончила Гарвардский колледж в 1975 году, была членом Совета директоров Пулитцеровской премии и была сопредседателем Пулитцеровского совета в 2010 году. Она также входила в совет директоров Института Ленфест, Немецкого фонда Маршалла, и Комитет защиты журналистов. Она является автором шести научно-популярных книг.

Хосе Эмилио Эстебан, кандидат на должность заместителя министра по безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства США

Д-р Хосе Эмилио Эстебан в настоящее время является главным научным сотрудником Службы безопасности пищевых продуктов и инспекции (FSIS) Министерства сельского хозяйства США, занимая эту должность с 2018 года. В качестве главного научного сотрудника д-р Эстебан предоставляет научные консультации в поддержку политики агентства, включая микробиологию. дисциплин, химии и патологии. Это его четвертая должность в FSIS, все в Управлении наук об общественном здравоохранении. До своего нынешнего назначения он был исполнительным помощником по лабораторным службам, научным советником по лабораторным службам и координации исследований и директором лаборатории Западной лаборатории, начав свою работу в Министерстве сельского хозяйства США в 2006 году. До прихода в Министерство сельского хозяйства США она работала в центрах. по контролю и профилактике заболеваний в качестве сотрудника службы эпидемиологической разведки, эпидемиолога и помощника директора Управления безопасности пищевых продуктов.

Помимо федерального правительства США, доктор Эстебан также является председателем Комиссии Codex Alimentarius по гигиене пищевых продуктов. В этом комитете устанавливаются международные стандарты пищевой гигиены для международной торговли. В настоящее время он также является вице-президентом Международной ассоциации защиты пищевых продуктов (IAFP). Доктор Эстебан получил образование ветеринара в Мексике и получил степень MBA, магистра профилактической ветеринарной медицины и доктора философии по эпидемиологии Калифорнийского университета в Дэвисе.

Гита Рао Гупта, кандидат Посол по особым поручениям по глобальным женским вопросам в Госдепартаменте США

Д-р Гита Рао Гупта в настоящее время является старшим научным сотрудником Фонда Организации Объединенных Наций и старшим советником в программе «Совместное воздействие», глобальной совместной благотворительной организации, направленной на изменение систем. Работая в Фонде Организации Объединенных Наций, доктор Гупта основал программу 3D Girls and Women’s Program и был ее исполнительным директором. В настоящее время она является сопредседателем Независимого консультативного комитета по мониторингу и чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Всемирной организации здравоохранения, возглавляет Глобальный консультативный совет по WomenLift Health, новой инициативе по продвижению лидерства женщин в глобальном здравоохранении, и является членом правления UBS. Optimus Foundation и Консультативный совет по материнству Merck. Она также является комиссаром Комиссии Lancet-Site по вопросам здоровья, гендера и мира.

Ранее д-р Гупта был приглашенным научным сотрудником в Стэнфордском университете, а также был сопредседателем Целевой группы Всемирного банка по гендерному насилию. До этого д-р Гупта занимал должность заместителя исполнительного директора ЮНИСЕФ по программам. Ранее она была старшим научным сотрудником в Фонде Билла и Мелинды Гейтс и была президентом Международного центра исследований женщин (ICRW). Д-р Гупта входил в состав многих советов, включая Глобальное партнерство в области образования; Гави, Альянс вакцин; Партнерство по охране здоровья матери, новорожденного и ребенка; и Фонд борьбы со СПИДом MAC. Она получила множество наград, в том числе премию Джулии Тафт за выдающееся лидерство от InterAction, премию Анны Роу от Гарвардского университета и премию «Женщины в бизнесе» от Washington Business Journal. Доктор Гупта имеет докторскую степень в области психологии Университета Бангалора и степень магистра философии и магистра искусств Университета Дели в Индии.

Гленна Галло, кандидат на должность помощника министра специального образования и реабилитационных служб Министерства образования

Гленна Галло работала помощником суперинтенданта специального образования в Управлении суперинтенданта государственного образования (OSPI) в штате Вашингтон с 2017 года. Во время своего пребывания в должности помощника суперинтенданта штат Вашингтон увеличил финансирование программ специального образования, одновременно внедряя инклюзивные практики. на государственном уровне обеспечение доступа всех учащихся с ограниченными возможностями к качественному образованию. До этого она семь лет проработала государственным директором по специальному образованию Совета по образованию штата Юта (USBE), после того как поработала классным руководителем и директором школы. Она имеет более чем 25-летний общеобразовательный опыт поддержки учащихся с ограниченными возможностями и взрослых, поступающих в педагогическую профессию, а также 16-летний опыт руководства в сфере образования в масштабе штата с опытом в планировании улучшений, анализе данных и общественном дошкольном мониторинге. -12+ программ специального образования. Галло имеет степень бакалавра наук и магистра наук в области специального образования, учителя специального образования и административные лицензии, одобрения в качестве директора программы, директора, руководителя и магистра делового администрирования.

Кристофер Ломанн, кандидат на должность помощника министра обороны по вопросам устойчивого развития Министерства обороны

Кристофер Лоуман более 30 лет служил морским пехотинцем США и служил на государственной службе в армии. Совсем недавно он занимал должность помощника заместителя начальника штаба Управления G-3/5/7, которое обеспечивает кадровое планирование и управление в учреждениях, находящихся в ведении Объединенного командования поддержки. В этом качестве он обеспечивал надзор и руководство стратегией, планами и политикой, администрированием и ресурсами, управлением ресурсами, а также дирекциями Агентства поддержки командования и управления. Ранее г-н Ломанн занимал должность заместителя помощника министра армии по политике закупок и логистике, где он отвечал за политику и надзор за приобретением и устойчивостью армейских и совместных систем для обеспечения эффективных, действенных и безопасных закупок и логистики жизненного цикла. деятельность и надзор за оборонно-промышленной базой.

С октября 2017 года по октябрь 2018 года назначен директором по ключевой функции 5 (устойчивость) Объединенного транспортного командования безопасности в Афганистане. До развертывания он занимал должность директора по политике технического обслуживания, программе и операциям в армии США, Управление Заместитель начальника штаба КГС-4. Кроме того, с 2003 по 2006 год г-н Лоуман был начальником отдела снабжения и технического обслуживания штаба армии США в Европе. Г-н Лоуман начал свою военную карьеру в качестве морского пехотинца США в 1984 году и поступил на государственную службу в армии в качестве стажера в Департаменте технического обслуживания армии в 1989 году.

Эрин Макки, номинальный помощник директора USAID по Европе и Евразии

Эрин Элизабет Маки в настоящее время является послом США в независимом государстве Папуа-Новая Гвинея, на Соломоновых островах и в Республике Вануату. До своего назначения она занимала должность заместителя главы миссии в посольстве США в Джакарте и директора миссии USAID / Индонезия и USAID / АСЕАН также в Джакарте. Посол Маки является кадровым членом высшего дипломатического корпуса в ранге министра занятости и имеет богатый опыт во внешней политике и развитии на своей должности. Перед поездкой в ​​Индонезию посол Маки работала старшим помощником заместителя директора Управления людских ресурсов и управления талантами (HCTM). Она также занимала должность старшего заместителя помощника директора Управления политики, планирования и обучения (PPL). До своей работы в Вашингтоне, округ Колумбия, посол Маки была директором региональной миссии USAID в Центральной Азии. Там она отвечала за прямое руководство программами USAID в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. До назначения в Среднюю Азию посол Маки была сотрудником по надзору по контрактам в миссиях USAID в Ираке, Южной Америке (охватывающей Перу, Боливию, Колумбию, Эквадор, Парагвай и Бразилию), на Западном берегу и в Газе. С 1995 по 1999 год она работала специалистом по специальным проектам, затем руководителем отдела экономического роста USAID в России. Посол Маки был назначен сотрудником дипломатического корпуса в 1995 году от частного сектора.

До своей работы в правительстве США посол Маки занимала должность генерального директора, а затем исполнительного директора по операциям Capital Investment Group (CIG) в России, а ранее — в международном горнодобывающем подразделении Моррисона Кнудсена на территории бывшего Советского Союза. Она имеет степень бакалавра Калифорнийского университета и степень магистра Вашингтонского университета. Она говорит на русском, испанском и индонезийском языках.

Кристофер С. Уильямсон, кандидат на должность помощника министра безопасности и гигиены труда в Министерстве труда

Кристофер Уильямсон в настоящее время является старшим советником председателя Совета по трудовым отношениям Лорен Макферран из Национального совета по трудовым отношениям (NLRB), гордый уроженец Аппалачских гор и уроженец угольных месторождений юго-западной Вирджинии. До прихода в NLRB он работал в администрации Обамы-Байдена в Министерстве труда США в качестве члена группы высшего руководства Управления по безопасности и охране здоровья в шахтах (MSHA). В этой роли он консультировал помощника государственного секретаря MSHA по всем аспектам политики, операций и коммуникаций агентства. До службы в MSHA Уильямсон работал в Сенате США советником по вопросам труда президента Тома Харкина по вопросам здравоохранения, образования, труда и пенсионного обеспечения и помощником по законодательным вопросам сенатора Джо Манчина III. В качестве советника по трудовым вопросам он консультировал президента Харкина и членов комитета по вопросам труда, безопасности труда, безопасности и здоровья на шахтах, пособий по черным легким и другим вопросам компенсации работникам. Уильямсон входил в законодательную группу сенатора Манчина, был главным советником сенатора по вопросам труда, безопасности и здоровья на шахтах, пенсий и сельского хозяйства, а также консультировал его по энергетической и экологической политике, включая работу сенатора Манчина в сенатском комитете по энергетике и Природные ресурсы.

Уильямсон начал свою карьеру на государственной службе в качестве поверенного и советника судьи по административным делам Жаклин Р. Буллок входит в состав Федерального комитета по надзору за безопасностью и здоровьем в шахтах. Он имеет степень доктора юридических наук юридического факультета Университета Западной Вирджинии, степень магистра государственной политики Американского университета и степень бакалавра политологии и экономики Университета Западной Вирджинии. Уильямсон, родом из Дингса в округе Минго, штат Западная Вирджиния, в настоящее время проживает с женой и детьми в Крофтоне, штат Мэриленд.

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