Президент Байден объявляет имена основных кандидатов

ВАШИНГТОН. Сегодня президент Джо Байден объявил о своем намерении назначить следующих лиц ключевыми руководителями в своей администрации:

Ниша Десаи Бисвал, кандидат в исполнительные вице-президенты, Международная финансовая корпорация развития, США

Джеймс Дж. Бланшар является кандидатом в члены Консультативного комитета США по общественной дипломатии.

Фара Дамелин, кандидат в генеральные инспекторы FCC

Джоэл Эрендрих, кандидат на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла в Республике Палау

Кара К. Макдональд, кандидат на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла в Литовской Республике

Джон Салливан, кандидат в члены правления Института мира США

Лорен Свит, кандидат в члены Национального посреднического совета

Ниша Десаи Бисвал, кандидат в исполнительные вице-президенты, Международная финансовая корпорация развития, США

Ниша Десаи Бисвал обладает более чем 30-летним опытом работы во внешней политике США и программах международного развития в исполнительной власти, Конгрессе и частном секторе. Бисвал является старшим вице-президентом по международной стратегии и глобальным инициативам в Американской торговой палате и курирует Американо-индийский деловой совет и Американо-бангладешский деловой совет. Бисвал работала помощником госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии в Государственном департаменте США с 2013 по 2017 год, где она курировала американо-индийское стратегическое партнерство в период беспрецедентного сотрудничества, включая запуск ежегодного американо-индийского торгового и стратегического отчета. . диалог. Бисвал также запустила Диалог C5+1 с Центральной Азией и Диалог о партнерстве между США и Бангладеш во время своего пребывания на посту помощника госсекретаря. До этого Бисвал был заместителем администратора по Азии в Агентстве США по международному развитию (USAID), руководя и контролируя программы и операции USAID в Южной, Центральной и Юго-Восточной Азии. Она также провела более десяти лет на Капитолийском холме, работая директором по персоналу в подкомитете по иностранным операциям и ассигнованиям, а также штатным сотрудником комитета по иностранным делам Палаты представителей.

Бисвал является председателем Консультативного комитета по добровольной иностранной помощи и входит в состав Совета директоров Национального демократического института и Международного консультативного совета Института мира Соединенных Штатов. Она является членом Исследовательской группы по Афганистану Института мира США и Диалога между Индией и США по климату и энергетике Аспенского института. Бисвал — гордая выпускница Университета Вирджинии, где она изучала международные отношения и экономику.

Джеймс Дж. Бланшар является кандидатом в члены Консультативного комитета США по общественной дипломатии.

Крис Джеймс Дж. Жизнь Бланшара на государственной службе и в законе. В настоящее время он является старшим советником международной юридической фирмы DLA Piper и работает с несколькими дипломатическими и некоммерческими организациями. После работы конгрессменом Бланшар был губернатором штата Мичиган, а затем послом США в Канаде. В знак признания его выдающихся заслуг госсекретарь Уоррен вручил Кристоферу Бланшару награду за государственную службу в сфере иностранных дел. В 1998 году Бланшар написал книгу «За дверью посольства», в которой рассказал о своем опыте работы послом. Бланшар по-прежнему активно занимается американо-канадскими отношениями и дипломатическими делами в целом. Он является сопредседателем Круга послов в Национальном демократическом институте и сопредседателем исполнительного комитета Канадско-американского юридического института. Он возглавлял совет директоров и продолжает работать в Meridian International Center, ведущем центре общественной дипломатии в Вашингтоне, округ Колумбия. Любитель истории, Бланшар является президентом Фонда национальных архивов и членом совета директоров Международного музея шпионажа. Он и его жена Джанет проживают в Беверли-Хиллз, штат Мичиган. Бланшар имеет степень бакалавра и магистра делового администрирования Мичиганского государственного университета (МГУ) и степень доктора права Университета Миннесоты. В 2015 году он и его жена основали Форум государственной службы Бланшара в МГУ, который предоставляет сообществу МГУ возможность видеть, слышать и учиться у национальных и международных лидеров, дипломатов и писателей.

Фара Дамелин, кандидат в генеральные инспекторы FCC

Фара Дамелин является руководителем аппарата Министерства жилищного строительства и городского развития США, Управления Генерального инспектора (OIG), национальной организации, объединяющей более 500 специалистов по надзору, занимающихся защитой программ HUD и бенефициаров от мошенничества, расточительства и злоупотреблений. Она возглавляет межфункциональную группу по реализации приоритетов и стратегических инициатив Генерального инспектора (IG), разработке продуктов надзора в масштабах OIG и реализации программ разнообразия, вовлечения сотрудников и профессионального развития. До прихода в OIG HUD Дамелин была заместителем генерального инспектора OIG AmeriCorps, где она отвечала за надзор за повседневной деятельностью офиса, разработку и реализацию стратегий для достижения приоритетов и целей IG, а также выполняла функции защиты осведомителей. Координатор.

Ранее Дамелин проработал 14 лет в Национальном научном фонде (NSF) OIG в качестве следователя, а затем в качестве директора юридического отдела ФБР. Она вела уголовные, гражданские и административные расследования, связанные с мошенничеством и неправомерным проведением исследований, связанными с грантами NSF, работала специальным помощником прокурора США, помогая в судебном преследовании уголовного дела о мошенничестве с грантами, и обеспечивала связь для защиты программ NSF и бенефициаров. . Дамелин принимал активное участие во всесторонних инициативах и программах профессионального развития, спонсируемых Советом генеральных инспекторов по добросовестности и компетентности (CIGIE), и получил четыре награды CIGIE за выдающиеся достижения. Она начала свою федеральную карьеру в 1995 году в качестве поверенного по трудоустройству в Управлении главного юрисконсульта Министерства здравоохранения и социальных служб США. Она получила степень доктора юридических наук на юридическом факультете Университета Джорджа Вашингтона в 1994 году и степень бакалавра политических наук в Университете штата Нью-Йорк в Бингемтоне в 1991 году. Дамелин живет в Вирджинии со своим мужем и является гордой матерью двух дочерей.

Джоэл Эрендрих, кандидат на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла в Республике Палау

Джоэл Эрендрих, кадровый сотрудник дипломатической службы в ранге старшего советника, в настоящее время является директором Бюро по делам Японии в Государственном департаменте США. Ранее он был директором по региональной политике и политике безопасности в Бюро по делам Восточной Азии и Тихого океана. До этого он был главным операционным директором в Бюро по законодательным вопросам, советником по внешней политике коменданта морской пехоты, генеральным консулом в Генеральном консульстве США на Окинаве, Япония, советником по экономическим вопросам в посольстве США в Маниле, Филиппины. советник по экономическим и политическим вопросам посольства США в Сингапуре. Предыдущие назначения включают работу в посольствах США в Нью-Дели, Индии, Токио, Японии, Сиднее, Австралии и западноафриканской стране Того. Эрендрих также служил в Оперативной комнате Белого дома в качестве старшего дежурного офицера. Ранее в своей карьере он служил в Корпусе мира в Нигере. Уроженец Небраски, Эрендрих окончил Университет Дрейка со степенью бакалавра делового администрирования. Он говорит Французский и Японский.

Кара К. Макдональд, кандидат на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла в Литовской Республике

Кара С. Макдональд, старший карьерный сотрудник дипломатической службы, класс советника, в настоящее время является заместителем помощника государственного секретаря по вопросам демократии, прав человека и труда. С января 2021 года по апрель 2022 года она назначена одновременно старшим сотрудником по мониторингу и противодействию антисемитизму в Управлении Специального посланника. Ранее она занимала должности генерального консула США в Страсбурге и заместителя постоянного наблюдателя при Совете Европы. Она также работала заместителем главы миссии в Кишиневе, Молдова, директором по политике, планированию и координации в Международном бюро по борьбе с наркотиками и правоохранительных органов, заместителем специального координатора по Гаити и директором по операциям Организации Объединенных Наций и международным операциям в сфере национальной безопасности. Совет. , специальный помощник заместителя государственного секретаря по политическим вопросам, бюро Чешской Республики. Макдональд также был научным сотрудником по международным делам в Совете по международным отношениям. Другие его зарубежные миссии включают посольства США в Бухаресте и Порт-о-Пренсе. До прихода в Государственный департамент США Макдональд был сотрудником администрации президента Агентства США по международному развитию. Она выросла в Мичигане, имеет степень бакалавра гуманитарных наук Мичиганского университета и степень магистра гуманитарных наук Колледжа права и дипломатии Флетчера. Она говорит Французский, Румынский и по-русски.

Джон Салливан, кандидат в члены правления Института мира США

Джон Дж. Салливан является партнером юридической фирмы Мейера Брауна и выдающимся научным сотрудником Школы дипломатической службы Джорджтаунского университета. Его карьера насчитывает четыре десятилетия на государственной службе на видных дипломатических и юридических должностях при пяти президентах, а также в частной юридической практике. Совсем недавно он был послом США в Российской Федерации с декабря 2019 года по октябрь 2022 года. До своей должности в Москве Салливан почти три года работал заместителем госсекретаря. Занимаясь частной практикой в ​​Mayer Brown, Салливан был членом Верховного суда и апелляционной практики, а также был соучредителем практики национальной безопасности. Во время администрации Обамы-Байдена он был назначен председателем американо-иракского делового диалога, правительственной консультативной группы бизнес-лидеров по торговым отношениям США с Ираком. Ранее Салливан занимал руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли в двух предыдущих администрациях. До января 2009 года он был заместителем министра торговли при президенте Джордже Буше-младшем, после чего занимал должность главного юрисконсульта министерства. В первый срок президента Буша министр обороны Дональд Рамсфелд назначил его заместителем главного юрисконсульта в Министерстве обороны. В администрации Джорджа Буша-старшего он был советником помощника генерального прокурора Дж. Майкла Луттига в Управлении юрисконсульта Министерства юстиции.

Салливан имеет степень бакалавра в Университете Брауна и степень юриста в Юридической школе Колумбийского университета. Салливан является членом Американской академии дипломатии и получил множество наград и наград за свою работу в области иностранных дел, дипломатии, права и государственной политики.

Лорен Свит, кандидат в члены Национального посреднического совета

Лорен Свит на протяжении всей своей карьеры занимала множество государственных должностей. Совсем недавно Свит был старшим профессиональным сотрудником комитета Сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям. До этого Суит работал старшим заместителем помощника секретаря Управления по охране труда в Министерстве труда США. В течение 15 лет Свит работал старшим политическим советником в комитете Палаты представителей по образованию и рабочей силе. Ее опыт включает все аспекты деловой политики. Свит Свит имеет степень бакалавра Техасского христианского университета и степень магистра делового администрирования Университета Мэримаунт.

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