Президент Байден подписал новый указ об усилении санкций США против России – международное право

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15 апреля 2021 года президент Байден подписал новый Указ, запрещающий собственность в связи с конкретной вредной иностранной деятельностью правительства Российской Федерации, что привело к эскалации санкций США против правительства России и российских субъектов, угрожающих интересам США. . Тем временем Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США ввело десятки новых санкций – некоторые в координации с союзниками США – в отношении физических и юридических лиц в связи с вмешательством России в президентские выборы в США в 2020 году, российской оккупацией Крыма и кибершпионажем. кампания, использовавшая платформу SolarWinds. Управление по контролю за иностранными активами издало новую директиву в соответствии с Указом правительства, запрещающую финансовым учреждениям США совершать определенные операции, связанные с суверенным долгом России, и предоставлять ссуды правительству России. Управление по контролю за иностранными активами также опубликовало несколько новых часто задаваемых вопросов (FAQ), которые содержат рекомендации по выполнению нового Указа.

Указ, новые назначения в OFAC и новые финансовые ограничения являются частью более широких согласованных усилий администрации Байдена по «возложению затрат на действия российского правительства, направленные на причинение нам вреда», которые включают высылку дипломатического персонала, формальную идентификацию виновника Проникновение SolarWinds и повышенная приверженность кибербезопасности в сотрудничестве с союзниками США.

В отличие от некоторых предыдущих мер США, направленных против России, новый указ не предусматривает новых форм санкций. Вместо этого он полностью соответствует нынешней модели санкций эмбарго, которая требует, чтобы компании США запрещали и сообщали в Управление по контролю за иностранными активами любую собственность или имущественные интересы лиц, идентифицированных в их владении или под их контролем. На практике санкции OFAC подчеркивают важность должной осмотрительности контрагентов и ограничительной проверки на основе рисков, особенно – хотя и не исключительно – при ведении бизнеса в России и других странах региона. В то время как новая директива OFAC расширяет запрет на суверенный долг России, санкции США в отношении суверенного долга России, введенные в 2019 году, уже включали более узкий набор ограничений в соответствии с Законом о химическом и биологическом оружии и ликвидации войны (CBW). Указ. 13883. Новые санкции США против России не включают так называемые вторичные санкции, хотя такие санкции остаются в силе в соответствии с CAATSA и другими законами.

Администрация Байдена заявила, что Соединенные Штаты стремятся установить «стабильные и предсказуемые» отношения с Россией, и особо указала, что Бюро по вопросам этики «посылает сигнал о том, что Соединенные Штаты будут налагать на Россию расходы стратегическим и экономически значимым образом, если она продолжается или возрастает. “”. Мы рекомендуем компаниям, прямо или косвенно имеющим отношение к России или российским сторонам, внимательно изучить новые меры и продолжить наблюдение за развитием отношений между США и Россией, поскольку продолжение «вредной иностранной деятельности» со стороны России может привести к дополнительным санкциям США.

Указ от 15 апреля

Указ от 15 апреля запрещает запрещение собственности в связи с внешней деятельностью, наносящей ущерб Правительству Российской Федерации (15 апреля EO), собственности и интересов в собственности, находящейся под юрисдикцией Соединенных Штатов, лиц, назначенных Секретарем Российской Федерации. Казначейство или, в некоторых случаях, министр иностранных дел, участвующие в деятельности. Определенные угрозы национальной безопасности или интересам внешней политики США. В частности, следующие физические и юридические лица могут подпадать под санкции США:

– Те, кто работает в технологическом или оборонном секторах российской экономики или в других секторах, которые определяются министром финансов по согласованию с министром иностранных дел. [Sec.

1(a)(i)]; – Лица, ответственные или сообщники, или те, кто прямо или косвенно участвовал или пытался участвовать в следующих действиях для, от имени или в интересах правительства России [Sec. 1(a)(ii)]: Вредоносные действия, разрешенные через Интернет;

Вмешательство в выборы правительства США или другого иностранного государства;

Действия или политика, подрывающие демократические процессы или институты в США или за рубежом;

Транснациональная коррупция;

Убийство, убийство или другое незаконное убийство или другие телесные повреждения в отношении лица США, гражданина или гражданина союзника или партнера Соединенных Штатов;

Действия, которые подрывают мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность Соединенных Штатов или их союзников или партнеров; или же

Обманные или организованные транзакции или транзакции в обход санкций США, в том числе с использованием валюты, цифровых активов или физических активов. READ США готовятся начать экономическую войну против России из-за Украины

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