Президент Байден рассматривает новые санкции, чтобы заблокировать российский газопровод

– Администрация президента Джо Байдена рассматривает дополнительные санкции для предотвращения строительства почти завершенного газопровода Nord Stream 2 из России в Германию, включая материнскую компанию проекта Nord Stream 2 AG, Bloomberg News https://www.bloomberg.com/ новости / статья / 2021-03-18 / Байден-взвешивает-новые-санкции-блокировать-газ-газ-российский? sref = SCAzRb9t в четверг, со ссылкой на трех человек, знакомых с этим вопросом.

По словам Нукула, санкции будут представлены в виде промежуточного отчета, в котором также может быть выделена страховая компания, которая работала с судами, обслуживающими трубопровод в Балтийском море, а также другие компании, предоставляющие суда и вспомогательные материалы для проекта.

«Северный поток – 2» обойдет Украину, своего западного союзника, потенциально лишив ее ценных транзитных сборов. Это также увеличит энергетическую зависимость Европы от России и будет конкурировать с поставками СПГ из США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в четверг, что Госдепартамент США прилагает усилия для завершения строительства газопровода «Северный поток-2» и оценивает информацию о лицах, которые, по всей видимости, причастны к этому.

«Любая организация, участвующая в трубопроводе« Северный поток – 2 », рискует ввести санкции США и должна немедленно прекратить работы на трубопроводе», – говорится в заявлении Блинкена.

Он добавил, что администрация Байдена привержена соблюдению законодательства 2019 и 2020 годов в отношении трубопровода и санкций.