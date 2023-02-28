Президент Беларуси и союзник Путина Лукашенко посещает Китай

ПЕКИН. Президент Беларуси Александр Лукашенко, близкий союзник президента России Владимира Путина, во вторник должен начать трехдневный государственный визит в Пекин на фоне обострения геополитической напряженности в связи с вторжением России в Украину.

Китай заявляет, что визит является возможностью для дальнейшего развития международного сотрудничества между двумя странами, но растет обеспокоенность тем, что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи России, что, по словам официальных лиц США, может иметь серьезные последствия.

Китай назвал обвинения США клеветнической кампанией, заявил, что стремится содействовать мирным переговорам, и обвинил Вашингтон и его союзников в разжигании конфликта путем поставок Украине оружия самообороны.

«США не имеют права указывать на китайско-российские отношения. «Мы ни в коем случае не потерпим давления и принуждения со стороны Соединенных Штатов», — заявил официальный представитель МИД Мао Нин на ежедневном брифинге в понедельник.

Пекин заявляет, что занимает нейтральную позицию в войне, которая длится год, но поддерживает «безграничную дружбу» с Россией и отказывается критиковать или даже призывать к вторжению Москвы. США и НАТО обвинили ее в разжигании конфликта и осудили санкции против России и компаний, которые, как считается, помогают ее военным усилиям.

На прошлой неделе эти санкции были распространены на китайскую компанию Spacity China, которая предоставила спутниковые снимки Украины дочерним компаниям группы Вагнера, частного российского военного подрядчика, принадлежащего близкому союзнику президента Владимира Путина. Также пострадала дочерняя компания Spaceity China из Люксембурга.

Беларусь решительно поддержала Москву и позволила использовать свою территорию в качестве плацдарма для ее первоначального вторжения в Украину год назад. Беларусь продолжает размещать российские войска, военные самолеты и другое вооружение.

Китай уже давно поддерживает тесные связи с Лукашенко, единственным президентом Беларуси с момента создания этого поста в 1994 году. Лукашенко подавил протесты 2020 года против его неоднозначной заявки на переизбрание в результате голосования, которое оппозиция и Запад назвали сфальсифицированным.

Несмотря на свою жестокость, репрессии Лукашенко, похоже, не положили конец всей оппозиционной деятельности.

По словам активистов, в воскресенье белорусские партизаны атаковали военную авиабазу недалеко от столицы Беларуси Минска, на которой базируются российские военные самолеты.

Белорусская оппозиционная организация BYPOL сообщила в онлайн-канале приложения для обмена сообщениями, которым управляют активисты, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 был серьезно поврежден в результате атаки на базу Мачулищи под Минском. Активисты не предоставили никаких доказательств в поддержку утверждений, которые не могли быть проверены независимо. Белорусские и российские официальные лица отказались от комментариев, но Лукашенко в понедельник призвал высших военных и силовиков ужесточить дисциплину.

В понедельник прокуратура потребовала 19 лет лишения свободы для изгнанных лидеров оппозиции Светланы Чиканусской и Павла Латушко, а также штраф в размере 15 000 и 10 000 долларов соответственно на фоне продолжающегося подавления инакомыслия в бывшей советской республике.

Чикановскую, Латушку и трех оппозиционеров заочно судят в Минске по обвинению в заговоре с целью свержения власти, создании и руководстве террористической группировкой, разжигании ненависти и причинении вреда национальной безопасности. Обвинение также добивалось 12 лет лишения свободы для Марьи Мароз, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского. Все пятеро бежали из Беларуси после беспрецедентных массовых протестов 2020 года.