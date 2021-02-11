Президент Беларуси поддерживает экономическую интеграцию с Россией – бизнес и экономика

Минск, 11 февраля / ТАСС. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг высказался за экономическую интеграцию с Россией на равных, указав, что обе страны от этого выиграют.

«Беларусь будет выступать за экономическую интеграцию с Российской Федерацией. Сегодня мы прямо заявляем, что готовы к дальнейшей предметной работе по совершенствованию межотраслевого взаимодействия в рамках Союзного государства с учетом общих интересов и на основе равноправия членов Союза. Союз », – сказал белорусский лидер в своем вступительном слове на Всебелорусском народном собрании.

Президент сказал: «Равенство с точки зрения управления, потребления энергии, доступа к рынкам и участия в государственных закупках является жизненно важной необходимостью». «Нет газа или нефти без оправдания или свободных финансовых ресурсов», – добавил он. «Нам нужно одно – равные условия для хозяйствующих субъектов, и тогда мы решим все проблемы», – подчеркнул президент.

Лукашенко подчеркнул, что сотрудничество с Россией, в том числе поддержка Беларуси посредством кредитов, не является благотворительностью, потому что Беларусь ежегодно платит России один миллиард долларов за полученные кредиты и всегда вовремя возвращает. Президент сказал: «Пока мы вместе с Россией, она тоже не будет одна. Я считаю, что Беларусь также останется безусловным приоритетом для России. Я уверен, что она поймет нашу попытку сотрудничать с другими странами». Он сказал.

Он назвал Федерацию России и Беларуси “продвинутой интеграцией”, повторив результаты референдума 1995 года, когда белорусский народ высказался за интеграцию. Опередите историю, я расскажу ее в масштабных опросах [ahead of the People’s Assembly]Мы спросили людей, что они думают об интеграции с Россией. Белорусский лидер подтвердил, что за слияние высказались около 71%.