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Президент ожидает, что внедрение биткойна в стране приведет к экономическим преобразованиям.

Его ответ критикам страны последовал после того, как Сальвадор добавил в свои резервы еще 21 биткойн.

По словам главы государства Непа Букеле, Сальвадор находится на пути к серьезным изменениям в своей экономике из-за принятия биткойнов.

Президент подтвердил уверенность в том, в каком направлении он ведет свою страну. Под его руководством Сальвадор принял Биткойн в качестве законного платежного средства в сентябре. После месяцев планирования и большинства голосов в парламенте страны. В своем вчерашнем твите он заявил, что, хотя ученый назвал шаг Сальвадора «экспериментом с биткойнами», он ожидает, что страна докажет миру, что массовое внедрение может изменить экономику страны.

Он также добавляет, что когда остальной мир догонит Биткойн, чтобы увидеть, как изменился Сальвадор, это будет «игра окончена». Букеле добавляет, что его страна войдет в историю как «Искра, которая зажгла настоящую революцию».

Похоже, что его взятие было ответом на многочисленные критические замечания, которые страна получала за принятие биткойна в качестве законной валюты. последний Денежные средства поступили из Банка Англии. Губернатор Эндрю Бейли который сказал, что обеспокоен последствиями принятия Сальвадором биткойнов. Губернатор заявил, что биткойн потенциально может обесцениться и крайне нестабилен, что создает угрозу стабильности экономики страны.

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Точно так же с начала объявления Сальвадором о планах создания стандартного законного платежного средства для криптовалют Международный валютный фонд (МВФ) критически отнесся к этому шагу. Подчеркивая, что у страны есть прекрасная возможность противостоять экономической нестабильности.

Однако под руководством Букеле Сальвадор продолжает продвигать широкое внедрение биткойнов. Страна покупала биткойны и теперь владеет 1141 биткойном после последней покупки 21 биткойна в честь 21-го дня последнего месяца 21-го века. Букеле сказал, что считает этот день знаменательным, потому что в обращении будет находиться всего 21 миллион биткойнов, а его страна занимает территорию в 21000 квадратных километров.

Его предсказание конца фиатной валюты с массовым внедрением биткойнов получило отклики от крупных игроков рынка. По словам мексиканского миллиардера и стойкого сторонника биткойнов Рикардо Салинаса Плехо, конец необходим, но это было бы неприятное зрелище.