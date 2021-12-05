Президент Гамбии Бэрроу на пути к убедительной победе на выборах

БАНЖУЛ (Рейтер). Частичные результаты свидетельствуют о том, что действующий президент Гамбии Адама Бэрроу был на пути к громкой победе на выборах в воскресенье, что может помочь подвести черту на фоне недавних политических потрясений.

Субботние выборы были первыми за 27 лет без унизительного бывшего президента Яхья Джамме, который живет в изгнании в Экваториальной Гвинее после того, как отказался признать поражение от Барроу в 2016 году.

Джамме, чье 22-летнее правление над крошечной страной с населением 2,5 миллиона человек было отмечено убийствами и пытками политических оппонентов, пытался убедить своих сторонников проголосовать за оппозиционную коалицию в телефонных речах, проводимых во время предвыборных митингов. Подробнее

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Но его продолжающегося влияния было недостаточно, чтобы повлиять на выступление Барроу. Президент, которому нужно набрать больше голосов, чем второй кандидат, занял 36 из первых 41 объявленных избирательных округов, получив 315 547 голосов.

Его ближайший соперник, политик-ветеран Осино Дарбое, получил 133 177 голосов, а четыре других кандидата далеко позади него.

Только 12 отделов остаются без предупреждения.

Выборы рассматривались как проверка демократического прогресса Гамбии и ее способности оставить позади эпоху Джамме.

Первый срок Барроу ознаменовался пандемией коронавируса, которая ударила по экономике, которая в значительной степени зависит от туризма, а также от экспорта арахиса и рыбы. Подробнее

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Автор Эдвард Макаллистер. Редакция Фрэнсиса Керри

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