Президент Европейской киноакадемии критикует Канны за прием российских фильмов

Анисска Холланд, президент Европейской киноакадемии, раскритиковала Каннский кинофестиваль за прием российского фильма в основной конкурс.

Режиссер польского происхождения, бежавший во Францию ​​в 1981 году, когда коммунистические власти ввели военное положение, сказал, что пришло время противостоять российской агрессии в Украине.

В субботу в Каннах она заявила, что это призыв к полному запрету российской культурной продукции в Европе.

Номинант на премию «Оскар» раскритиковал включение в фестиваль фильма «Жена Чайковского» российского режиссера Кирилла Серебникова.

«Если бы моя воля, я бы не включил российские фильмы в официальную программу фестиваля — даже если бы Кирилл Серебников был талантливым художником», — заявил 73-летний режиссер.

Выступая в Каннах на круглом столе о поддержке украинской киноиндустрии военного времени, Холланд добавил: «К сожалению, мои нехорошие предчувствия подтвердились его словами. [the film’s festival press conference] Отдать дань памяти российскому олигарху [the film’s funder, sanctioned billionaire Roman Abramovich] Он сравнил трагедию российских солдат с украинскими защитниками. Я бы не дал ему такой возможности в этот самый момент».

Холланд, ее фильм 2019 года «Mr. Джонс сосредотачивается на реальной истории валлийского журналиста, который в 1930-х годах открыл правду о голоде советского лидера Иосифа Сталина на Украине, в результате которого миллионы людей умерли от голода, и добавил, что вся русская культура, даже классика 18-го века, теперь нуждается в доработке следующим образом. Последствия «российской империалистической агрессии» стали ясны.