Президент Египта Сиси впервые за много лет отменил чрезвычайное положение

КАИР (Рейтер) – Президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в понедельник, что чрезвычайное положение в Египте будет отменено впервые за многие годы.

Египет ввел чрезвычайное положение в апреле 2017 года после смертельных взрывов в церкви, и с тех пор регулярно продлевал срок его действия.

Однако каждые три месяца ситуация с безопасностью улучшается.

«Египет стал … оазисом безопасности и стабильности в регионе», – написал Сиси в своем сообщении в Facebook. Таким образом, впервые за многие годы было принято решение отменить продление чрезвычайного положения во всех регионах страны.

Чрезвычайное положение дало властям широкие полномочия арестовывать и расправляться с теми, кого они называют врагами государства.

Это было реализовано во время длительного подавления политического инакомыслия при Сиси, которое охватило критиков либералов и исламистов за последние несколько лет.

Египетские силы безопасности также борются с повстанцами, связанными с «Исламским государством» на Северном Синае, хотя в последнее время они укрепили свои позиции в регионе. Подробнее

Известный египетский активист Хоссам Бахгат приветствовал это решение, заявив, что оно прекратит использование судов государственной безопасности в чрезвычайных ситуациях, хотя оно не будет применяться к некоторым громким делам, которые уже были переданы в эти суды.

(См. Правильное написание фамилии египетского активиста в последнем абзаце)

(Отчет Омара Фахми). Автор Наира Абдулла. Редакция Питера Кони

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