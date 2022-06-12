Урсула ван дер Ляйенн заявила, что ЕС завершает оценку того, следует ли выдвигать Украину в члены, о чем будет объявлено на следующей неделе.

К следующим выходным Украина узнает, сможет ли она начать процесс вступления в Евросоюз.

Во время неожиданного визита в столицу Киев председатель Европейской комиссии Урсула ван дер Ляйен в субботу встретилась с президентом Владимиром Желенским, чтобы обсудить возможность выдвижения Украины в члены.

Этот шаг — только начало долгого процесса.

Все 27 правительств ЕС должны дать согласие на предоставление Украине статуса кандидата, после чего состоятся подробные переговоры о необходимых реформах, прежде чем Киев сможет считаться членом.

Зеленский настаивал на скорейшем вступлении в Европейский Союз, чтобы уменьшить геополитическое влияние Украины после российского вторжения 24 февраля.

Но официальные лица и лидеры в группе предупреждают, что даже со статусом кандидата на получение статуса истинного члена ЕС могут уйти годы или даже десятилетия.

Во время своей второй поездки в Киев с начала наступления русских ван дер Ляйен напомнил Желенскому, что, несмотря на прогресс в административных реформах и в других областях, еще многое предстоит сделать.

«Вы многое сделали для укрепления законности, но все равно нужно проводить реформы, например, по борьбе с коррупцией», — сказал он на совместной пресс-конференции с украинским лидером.

Вступление в ЕС обычно занимает годы. Должны быть выполнены строгие условия, от экономической стабильности до искоренения коррупции и уважения прав человека.

Несмотря на оговорки некоторых государств-членов, ожидается, что лидеры ЕС признают кандидатуру Украины на саммите в Украине 23-24 июня, хотя и выдвигаются более жесткие условия.

Зеленский заявил на той же конференции: «Россия — мишень для всей Европы, а Украина — первый этап этой оккупации.

«Вот почему положительный ответ ЕС на заявку Украины на членство может быть положительным ответом на вопрос, есть ли у ЕС будущее».

Российское вторжение — крупнейшее нападение на европейское государство со времен Второй мировой войны — укрепило порядок безопасности в Европе и побудило столицы ЕС отстаивать то, за что оно выступает, и пересмотреть свою политику в области экономики, безопасности и энергетики.

В марте лидеры ЕС встретились с Москвой, чтобы срочно решить проблему эскалации наступления на соседа, но отклонили призыв Киева к скорейшему вступлению в Конфедерацию.

В апреле Зеленский Сказал Членство Украины в Европейском Союзе интегрировано в ее «стратегическое видение» послевоенного восстановления.

Российское вторжение, которое Москва называет «специальной военной операцией», разрушило систему безопасности послевоенной Европы, возникшую на пепелище Второй мировой войны и распада Советского Союза в 1991 году.