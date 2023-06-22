Президент Индии Моди начинает визит в Вашингтон, чтобы наладить отношения Байдена с США

[1/5] Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден приветствуют премьер-министра Индии Нарендру Моди в Белом доме в Вашингтоне, США, 21 июня 2023 г. REUTERS/Elisabeth Frantz

Премьер-министр Индии в Вашингтоне на два дня

США и Индия объявили о заключении оборонных и технологических соглашений

Активисты по-прежнему обеспокоены правами человека при Моди

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Ожидается, что президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди углубят оборонное и технологическое сотрудничество между своими странами во время государственного визита Моди в Белый дом, несмотря на сохраняющуюся озабоченность по поводу прав человека в Индии.

Это было началом тщательно спланированных официальных мероприятий в течение двух ухабистых дней в среду днем, однако, когда Моди опоздал на запланированную экскурсию по Национальному научному фонду, жена президента Джилл Байден, учительница, начала без него.

Моди, прибывший примерно через 30 минут после запланированного тура, извинился. Позже он приехал в Белый дом, чтобы поужинать с семьей Байденов наедине. Первая пара и премьер-министр вместе улыбались и смеялись возле Белого дома, прежде чем отправиться домой. Моди примет участие в государственном ужине в четверг вечером после выступления перед Конгрессом и проведения редкой пресс-конференции с Байденом.

Вашингтон хочет, чтобы Индия была стратегическим противовесом Китаю, и видит в Индии важного партнера. Моди стремится увеличить влияние Индии, самой густонаселенной страны мира с населением 1,4 миллиарда человек, на мировой арене.

Ожидается, что Байден выразит обеспокоенность США по поводу отступления Индии от демократии под руководством индуистской националистической партии Моди Бхаратия Джаната во время визита, заявил журналистам во вторник советник по национальной безопасности Джейк Салливан. «Мы делаем это таким образом, что не пытаемся поучать или подчеркивать, что нам не бросают вызов», — сказал он.

Американские компании тепло приветствуют Моди, и в ходе визита ожидаются деловые соглашения в области искусственного интеллекта (ИИ) и квантовых вычислений, а также инвестиции в Индию со стороны Micron Technology (MU.O) и других компаний США.

По случаю встречи с Джилл Байден Моди пригласил американских студентов в Индию и сказал, что был счастлив встретить «молодые и творческие умы» по прибытии в Вашингтон. Моди сказал, что Индия обучает студентов искусственному интеллекту и открыла лаборатории по всей стране.

По данным Белого дома, в прошлом году в США обучалось более 200 000 индийских студентов.

Пресс-конференция в четверг необычна. Моди не выступал ни на одной пресс-конференции в Индии с тех пор, как стал премьер-министром почти девять лет назад. В мае 2019 года он присутствовал на нем Пресс-конференция в Индии, но на вопросы не ответили.

ПРИВЕТСТВУЙТЕ РУКОВОДИТЕЛЯМ МОДИ

Моди пять раз посещал США с тех пор, как стал премьер-министром в 2014 году, но это будет его первая поездка с полным дипломатическим статусом государственного визита. Вегетарианское меню будет подаваться на официальном ужине по четвергам. Белый дом заявил, что президент Байден подарит Моди старинную американскую камеру, а первая леди вручит ему экземпляр первого издания «Сборника стихов Роберта Фроста» с автографом.

Моди выступит перед руководителями американских компаний на приеме в пятницу, поскольку американские компании планируют новые инвестиции в Индию.

Во вторник он встретился с главой Tesla (TSLA.O) Илоном Маском в Нью-Йорке, который затем сказал, что планирует сделать автомобили доступными в Индии как можно скорее.

На Байдена оказывают давление коллеги-демократы, требующие обсудить права человека с Моди.

Правозащитники, которые планируют протестовать во время визита Моди, заявили в среду, что Байден должен публично осудить репутацию Моди в области прав человека, заявив, что подход администрации США к поднятию вопросов в частном порядке с индийским лидером не остановил то, что, по их словам, ухудшает человеческие отношения. права в Индии. Индия.

«Это не сработало», — заявил Заки Барзанджи, который работал в администрации Обамы в качестве представителя Белого дома по связям с религиозными меньшинствами, на пресс-конференции в Вашингтоне, организованной организациями «Американские гражданские права» и «Межконфессиональный диалог».

«Тонкий сдвиг» в России

И Байден, и Моди борются с Пекином, чтобы проецировать власть в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами.

«Этот визит не связан с Китаем. Но на повестке дня будет вопрос о роли Китая в военной, технологической и экономической сферах», — сказал Салливан.

Нью-Дели, который часто ценит свое неприсоединение в спорах между великими державами за границей, мешал Вашингтону, поддерживая некоторые оборонные и экономические связи с Россией после вторжения в Украину.

Салливан сказал, что Байден поднимет вопрос о России и Украине в преддверии саммита G-20 в конце этого года в Индии.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что в подходе Индии к России произошел «небольшой сдвиг» после того, как Моди сказал президенту России Владимиру Путину в сентябре, что «сегодняшняя эпоха — не эпоха войн».

Чиновник, который проинформировал журналистов на условиях анонимности, сказал, что другие индийские официальные лица бросили вызов России за нарушение ею территориальной целостности Украины и за ее риторику о ядерном оружии в последние месяцы.

В четверг Байден и Моди объявят о «совместной разработке и совместном производстве военных систем, в том числе некоторых очень передовых систем», сказал чиновник, назвав это частью более широкого шага Индии по закупке оружия из других источников. От традиционного московского поставщика.

Чиновник добавил, что Вашингтон согласен с тем, что Индия будет продолжать закупать российскую нефть при условии, что она будет делать это по «низким ценам» ниже потолка цен, согласованного развитыми странами.

Дополнительные репортажи Стива Холланда, Саймона Льюиса, Канишки Сингха, Нандиты Бозе и Джеффа Мейсона; Под редакцией Гранта МакКолла и Кристофера Кушинга

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