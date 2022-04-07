Президент Йемена передал полномочия новому руководящему совету | новости политики

Президент Йемена в изгнании Абд Раббу Мансур Хади передал свои полномочия новому президентскому совету в результате крупных политических потрясений, которые произошли, когда усилия по прекращению многолетней войны в стране набрали обороты после шаткого двухмесячного перемирия.

Хади сказал в телевизионном заявлении рано утром в четверг, в последний день мирных переговоров, прошедших в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, где возглавляет военную коалицию, поддерживающую международно признанное правительство Йемена против повстанцев-хуситов.

Хади добавил, что совету будет поручено вести переговоры с повстанцами-хуситами «о постоянном прекращении огня».

Он также уволил вице-президента Али Мохсена аль-Ахмара, влиятельного военного деятеля, и передал полномочия аль-Ахмара президентскому совету. Хуситы возмущены аль-Ахмаром из-за предыдущих военных кампаний в их северной цитадели, а южане возмущены его руководящей ролью в гражданской войне между севером и югом в 1994 году.

После объявления Саудовская Аравия заявила, что выделяет 3 миллиарда долларов на поддержку разрушенной войной экономики Йемена: 2 миллиарда долларов поступит из Эр-Рияда и еще 1 миллиард долларов из Объединенных Арабских Эмиратов, которые также являются частью коалиции.

По сообщениям государственных СМИ, королевство также призвало к проведению международной конференции по Йемену.

Об этом сообщил «Аль-Джазире» профессор политологии Американского университета в Вашингтоне Уильям Лоуренс.

«Будем надеяться, что это окупится».

Новый Президентский совет возглавляет Рашад Аль-Алими, советник Хади и бывший министр внутренних дел в правительстве покойного президента Али Абдуллы Салеха.

Аль-Алими имеет тесные связи с Саудовской Аравией и другими политическими группами в Йемене, в том числе с могущественной партией Ислах — транснациональным отделением «Братьев-мусульман» в Йемене.

В совет входят семь других членов, все из которых имеют политическое и военное влияние в Йемене. Среди них Айдарус аль-Зубайди, глава сепаратистского Южного переходного совета — зонтичной группы хорошо вооруженных и хорошо финансируемых ополченцев, которую ОАЭ поддерживают с 2015 года.

Он назначил шейха Султана аль-Арада, влиятельного губернатора богатой энергоносителями провинции Мариб, членом совета. Как и Тарик Салех, лидер ополчения и племянник покойного президента, имевший тесные связи с ОАЭ.

гуманитарный кризис

Йемен находится в состоянии войны с конца 2014 года, когда хуситы захватили столицу Сану, а Хади, избранный на двухлетний переходный период в 2012 году после массовых антиправительственных протестов, бежал на юг.

Затянувшийся конфликт привел к тому, что Организация Объединенных Наций назвала самым серьезным гуманитарным кризисом в мире.

Страна вступила в первую неделю двухмесячного перемирия при посредничестве ООН. Это первый перерыв в общенациональных боях с 2016 года.

Но хуситы не участвуют в переговорах в Эр-Рияде.

Мохаммед аль-Атаб, корреспондент «Аль-Джазиры» из Саны, сказал, что хуситы «не делают этого». [recognise] Любой шаг со стороны международно признанного правительства, они называют этот шаг «необоснованным».

Он добавил, что многие в стране надеются, что это объявление откроет «новую главу в истории Йемена».

«Изменений и сближения с хуситами никогда не произойдет под руководством президента Хади», — сказала «Аль-Джазире» Элизабет Кендалл, аналитик из Оксфордского университета.

«Он застрял в общей сложности на 10 лет, и он не непопулярный президент», — сказал Кендалл, добавив, что лидерство, продемонстрированное президентом Украины Владимиром Зеленским, возможно, избегало подчеркивания недостатков Хади, усиливая давление на него, чтобы он отказался от власти.

Аналитик Крайсис Груп Питер Солсбери написал в Твиттере, что это объявление имело большое значение.

«Самый значительный сдвиг во внутренней работе блока против хуситов с начала войны. То, как это будет работать на самом деле, будет… по меньшей мере сложным», — сказал он.

Хади, бывший генерал армии из южного Йемена, двинулся на север в условиях политических беспорядков дома в 1986 году. Он поднялся по служебной лестнице и стал вице-президентом при Салехе, который объединил северный и южный Йемен в 1990 году.

Хади принял на себя рушащегося главу государства после протестов «арабской весны» 2011 года, в результате которых был свергнут Салех, который позже был убит в 2017 году при попытке сменить сторону.

Хади был единственным именем в бюллетенях для голосования на выборах 2012 года с целью провести Йемен через переход к демократии, спонсируемый западными и региональными державами во главе с соседней Саудовской Аравией.

Но он столкнулся с большими трудностями, в том числе с коллапсом экономики и проблемами безопасности, в течение двухлетнего периода, который должен был быть для наблюдения за переходом.

Хади не смог создать свою собственную базу власти за десятилетия в военной форме. Придя к власти, он начал «национальный диалог» по разработке новой конституции, но вскоре все развалилось.

Армия Салеха и его союзники в правительстве подорвали переходный период, когда боевики «Аль-Каиды» создали небольшое государство и обрушили на Сану самые смертоносные взрывы.

С помощью армейских частей, верных Салеху, хуситы захватили Сану и вынудили Хади разделить власть. Когда Национальный диалог предложил федеральную конституцию, она была отвергнута как хуситами, так и южными сепаратистами, чтобы подорвать их вновь обретенное влияние.

Хади отметил, что его бывший президент Салех не пытался помочь ему противостоять множеству соперничающих политиков и боевиков.

«Существует запланированный заговор и союзы между бывшими заинтересованными сторонами, которые жаждут мести», — сказал Хади после захвата Саны хуситами в 2014 году.

Хуситы арестовали Хади в начале 2015 года, но он скрылся и скрылся в южном порту Аден.

В марте 2015 года коалиция во главе с Саудовской Аравией вступила в войну против хуситов и увезла Хади в Эр-Рияд.

Последовавшая за этим война между хуситами и возглавляемой Саудовской Аравией коалицией унесла жизни десятков тысяч человек и поставила Йемен на грань голода.

Правительство Хади столкнулось с теми же обвинениями в коррупции и бесхозяйственности, что и его автократический предшественник, со стороны хуситов и номинальных союзников по коалиции.